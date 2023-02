Le roi Charles est probablement «mortifié» après avoir subi un faux pas de mode, selon l’auteur

Le roi Charles a commis un fashion faux pas sur l’un des sites les plus sacrés de Londres.

Mercredi, le roi britannique et son épouse, Camilla, reine consort, ont visité la mosquée historique de Brick Lane dans l’est de Londres. Le couple a été accueilli par une foule en liesse et des danseurs arrosant les rues de pétales.

Le roi, 74 ans, a fait la une des journaux pour plus que ses fiançailles royales. Lorsque Charles a enlevé ses chaussures, il a révélé un trou visible sur sa chaussette droite qui a été immédiatement capturé par un photographe passionné. Le couple a ensuite visité un restaurant local, où Charles s’est vu offrir une tasse de thé. Cependant, la boisson aurait été emportée après qu’il y ait laissé tomber un morceau de sucre.

Christopher Andersen, qui a écrit un livre sur le monarque, “Le roi,” a déclaré à Fox News Digital que le père des princes William et Harry était probablement “mortifié” par l’erreur de mode relatable.

LE ROI CHARLES VOYAGE AVEC SON OURS EN PELUCHE, UN SIÈGE DE TOILETTE SUR MESURE, L’AUTEUR RÉCLAME : “IL VEUT CE QU’IL VEUT”

“Charles a toujours été fier de son sens aigu du style et de sa garde-robe impeccablement taillée de costumes sur mesure, de chemises sur mesure et de blazers de bon goût”, a expliqué Andersen. “Au milieu des années 90, Charles dépensait déjà six chiffres par an en vêtements.”

Andersen a déclaré que Charles accordait tellement d’importance à son style personnel qu’il aurait une fois “arraché un lavabo de salle de bain du mur” pour récupérer “l’un de ses boutons de manchette en or préférés qui coulait dans les égouts”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Il est devenu tellement enragé”, a déclaré Andersen.

“En ce qui concerne le trou, Charles, toujours le champion de la durabilité, n’est pas au-dessus de faire réparer les choses. [He] a fait recoudre et rapiécer ses costumes préférés, ses vestes en tweed et ses pardessus en cachemire. Même l’ours en peluche de son enfance avec lequel il voyage est encore régulièrement rembourré et recousu, une tâche qui pendant des décennies a été réservée exclusivement à la nounou bien-aimée du roi, Mabel Anderson.”

“En fin de compte, que le roi soit vu avec un trou dans sa chaussette à un moment de grandes difficultés financières pour la plupart de ses sujets est probablement une bonne chose”, a ajouté Andersen.

Pour son dernier livre, Andersen s’est entretenu avec de nombreux initiés du palais et avec ceux qui ont connu l’ancien prince de Galles ou travaillé étroitement avec lui au fil des ans. Dans ce document, il affirmait que l’ours en peluche de l’enfance de Charles avait voyagé avec lui jusqu’à la quarantaine. Et chaque fois que « Teddy » perdait un bouton ou « commençait à s’effilocher », son ancienne nounou était appelée à le ramener à la santé.

LE ROI CHARLES, 74 ANS, VOYAGE-T-IL ENCORE AVEC SON OURS EN PELUCHE D’ENFANCE ? L’AUTEUR AFFIRME CONNAÎTRE LA VÉRITÉ

Il a décrit le fils aîné de feu la reine Elizabeth II comme “l’un des souverains les plus excentriques que la Grande-Bretagne ait jamais eus”.

“Charles a toujours insisté pour que ses caprices et ses idiosyncrasies soient pris en compte tout au long de la journée”, a déclaré Andersen. “Chaque matin, son valet de chambre étale soigneusement ses vêtements, presse le dentifrice d’un distributeur d’argent sur la brosse à dents monogrammée du monarque, rase le visage du roi avec la crème à raser Blenheim Bouquet de Penhaligon, l’aide à enfiler son pantalon, boutonne sa chemise, noue sa cravate , lace ses chaussures et l’aide à enfiler sa veste. A la fin de la journée, le processus est inversé, le valet tirant également le bain du roi et déposant son pyjama de soie.

Andersen avait précédemment déclaré à Fox News Digital qu’il était ravi d’apprendre que son “Teddy” d’enfance n’était pas le seul accessoire censé rejoindre Charles lors de ses voyages. Andersen a affirmé dans son livre que le valet du roi devait porter ses essuie-mains, du papier toilette de luxe de marque Kleenex Premium Comfort et un siège de toilette rembourré en cuir blanc sur mesure. Charles utiliserait également ses propres assiettes et ustensiles, et un chef l’accompagne pour préparer des plats séparés.

“Nous avions l’habitude de plaisanter en disant qu’il avait peur d’être empoisonné”, a déclaré un ami de longue date à Andersen. “Mais il est vraiment habitué à obtenir précisément ce qu’il veut quand il le veut, peu importe ce que cela fait ressentir aux autres.”

Andersen a également affirmé que le roi préfère un martini sec et que le sel doit être servi dans un petit bol en argent avec sa crête, jamais un shaker. Il a noté que si Charles lui-même a nié avoir voyagé avec son propre siège de toilette en 2018, “plusieurs officiers et membres du personnel de la protection royale” ont insisté pour qu’il le fasse.

DÉTAILS DU COURONNEMENT DU ROI CHARLES III RÉVÉLÉS ; AUCUN APERÇU SUR LA PRÉSENCE DU PRINCE HARRY ET DE MEGHAN MARKLE

“Il voyage également avec un bac à glaçons qui ne fait que des glaçons ronds”, a déclaré Andersen. “Il insiste sur les glaçons ronds parce que les carrés font trop de bruit. La reine mère a fait la même chose, et la reine a fait la même chose. … Quand il se présente chez quelqu’un pour un dîner, il amène son propre chef à préparez-lui un repas séparé. Il a un style de vie très intéressant et décalé. … [He’s] un personnage très multidimensionnel.”

Un porte-parole de Buckingham Palace n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital au moment de la publication du livre. Cependant, un porte-parole a précédemment déclaré à Fox News Digital : “Nous ne commentons pas ces livres.”

Le mois dernier, le palais de Buckingham a annoncé que la cérémonie de couronnement de Charles serait un événement de trois jours, commençant le 6 mai et se terminant le 8 mai. Le roi et la reine consort seront couronnés à l’abbaye de Westminster le 6 mai.