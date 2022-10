Le roi Charles est « dévasté » par ses retombées avec le prince Harry, « plein d’espoir » pour « une réconciliation » : auteur

Le roi Charles III serait “dévasté” par sa relation tendue avec son plus jeune fils, le prince Harry.

La correspondante royale de Vanity Fair, Katie Nicholl, a récemment écrit un livre intitulé “Les Nouveaux Royaux : L’héritage de la reine Elizabeth et l’avenir de la couronne.” Dans ce document, elle explore ce que l’avenir réserve à la maison de Windsor après le décès de la reine.

Harry et sa femme, Meghan Markle, ont annoncé qu’ils se retireraient en tant que membres supérieurs de la famille royale en 2020. En 2021, le duc et la duchesse de Sussex ont accordé une interview explosive à Oprah Winfrey dans laquelle Harry a affirmé que son père avait cessé de prendre ses appels téléphoniques. et qu’il avait été coupé financièrement. Cette même année, Harry a discuté de ses problèmes de santé mentale et des raisons pour lesquelles il a quitté la famille royale dans la série Apple TV + “The Me You Can’t See”.

“Charles a été absolument dévasté par ce qui s’est passé”, a déclaré Nicholl à Fox News Digital. “Si vous repensez à quelques années en arrière à l’époque de [the Duke and Duchess of Sussex’s] mariage, la relation entre Harry et son père était, je pense, probablement meilleure qu’elle ne l’avait jamais été… Harry et Meghan ont passé du temps avec Charles et Camilla en Écosse. Ils sont partis en vacances ensemble. Tout semblait très rose et très heureux.”

LE PALAIS DE BUCKINGHAM ADRESSE LA DATE DU COURONNEMENT DU ROI CHARLES QUI SERAIT FIXÉE POUR JUIN 2023: “PURE SPÉCULATION”

“Je pense que Charles a été dévasté par la tournure que prennent les choses”, a expliqué Nicholl. “Et il espère qu’il y aura une réconciliation. Je pense que nous l’avons vu dans les branches d’olivier très … publiques qui ont été étendues à Harry et Meghan. Après la mort de la reine, en particulier dans ce premier discours que Charles a prononcé à la nation, il a parlé de son amour pour Harry et Meghan. Il s’est adressé à eux par leurs prénoms. Il a fait la concession de permettre à Harry de porter son uniforme lorsqu’il veillait près du cercueil de la reine… Et bien sûr, il y a la question des titres, si [his grandchildren] Archie et Lilibet auront [them]. Sera-ce… le dernier rameau d’olivier offert ? Je pense que nous en entendrons parler très prochainement.”

La reine est décédée le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans. Charles, 73 ans, devint immédiatement roi. Dans son premier discours en tant que monarque, il a parlé de son “amour pour Harry et Meghan”. Lorsque Charles a été officiellement assermenté par le Conseil d’adhésion le 10 septembre, il a utilisé un pot d’encre qui aurait été un cadeau commun de ses deux fils. Puis, le 13 septembre, Charles et le duc et la duchesse de Sussex ont été aperçus ensemble au palais de Buckingham alors qu’ils attendaient que le cercueil de la reine arrive d’Écosse. Puis, pour les funérailles de la reine le 19 septembre, Harry a été vu marchant derrière son père alors qu’ils semblaient montrer un front uni.

On pense que le duc et la duchesse de Sussex sont rapidement rentrés chez eux en Californie après les funérailles. Cependant, des sources ont déclaré à Nicholl que Charles gardait espoir que lui et Harry, 38 ans, puissent réparer leurs différences.

“Il veut trier sa relation avec son fils”, a déclaré Nicholl. “Il veut le faire sur le plan personnel parce qu’il aime son fils. Il n’a jamais cessé d’aimer son fils. Il n’est peut-être pas content de tout ce qui a été dit, mais il veut avoir une relation avec Harry et il veut avoir une relation avec ses petits-enfants.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Nicholl a également affirmé qu’avant que Markle ne parle des luttes qu’elle a endurées en tant que royale, la belle-mère de Harry, Camilla, a tenté d’offrir un coup de main.

“Je pense que le rôle de Camilla en tant qu’artisane de la paix n’était pas vraiment bien connu jusqu’à présent”, a-t-elle expliqué. “Je crois comprendre que Camilla est une femme très axée sur la famille. Elle n’a jamais voulu marcher sur les pieds ou s’impliquer trop dans d’autres relations familiales. [But] elle s’est rendue disponible pour Meghan. Il y avait ce fil conducteur ici en ce que Camilla était vraiment une étrangère, bien plus que Meghan ne l’était en se mariant dans la famille royale. Elle était donc très bien placée pour donner des conseils à Meghan et offrir quelques conseils. Mais pour une raison quelconque, je ne pense pas que la duchesse de Sussex l’ait pris.”

Nicholl a allégué que lorsqu’elle a demandé à ses sources à quoi ressemblait la relation de Harry avec la reine consort, elle a été “rencontrée par le silence”.

“J’ai pu apporter beaucoup de lumière sur [Prince] La relation de William avec Camilla, qui est très cordiale – une très bonne relation », a déclaré Nicholl. « Mais ces dernières années… Quand vous repensez au mariage de Charles et Camilla [in 2005], Harry a été le premier à offrir ses félicitations et à quel point il était ravi que Camilla se marie dans la famille. Et pourtant, il est resté très silencieux sur Camilla récemment. Il n’y avait aucun mot de Los Angeles quand Camilla a reçu l’Ordre de la Jarretière, qui est la récompense la plus élevée que la reine aurait pu lui donner. De même, il n’y a eu aucun mot du duc lorsque la reine a clairement indiqué qu’elle souhaitait sincèrement que Camilla soit reine consort. Harry resta très silencieux au sujet de Camilla. Et bien sûr, cela a alimenté beaucoup de spéculations sur le fait qu’il va écrire sur cette relation dans sa prochaine autobiographie.”

LE PRINCE HARRY ET MEGHAN MARKLE TIENNENT LA MAIN DANS DES PHOTOS NOUVELLEMENT LIBÉRÉES DE ‘DEFIANCE’: PSYCHOTHÉRAPEUTE

En juin 2021, Random House a annoncé qu’Harry écrivait “un mémoire intime et sincère”.

“J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu”, a déclaré Harry dans un communiqué à l’époque. “J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons. Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et ravi que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et entièrement véridique. “

L’éditeur a annoncé que le livre sans titre devait sortir fin 2022. Cependant, aucun nouveau développement n’a été annoncé depuis lors.

Nicholl pense que Charles ne se concentrera pas sur le livre de Harry, mais plutôt sur l’avenir de la monarchie et ce qu’elle réserve aux Windsors. Et elle espère que son livre jettera un nouvel éclairage sur la famille royale.

LA PHOTO DU ROI CHARLES, DU PRINCE WILLIAM ET DE LEURS ÉPOUSES MONTRE “UN EXEMPLE ÉTONNANT D’UNITÉ FAMILIALE”: EXPERT

“J’espère que les gens liront le livre et sentiront vraiment qu’ils comprennent la reine”, a-t-elle déclaré. “J’espère qu’ils ont une réelle compréhension de son héritage et pourquoi elle était si extraordinaire. J’espère aussi qu’ils repartiront avec une réelle compréhension de Charles. J’essaie de briser certains de ces mythes et idées fausses à son sujet qui se sont poursuivis à travers les cycles d’actualités. mais en fait ne sont tout simplement pas vrais. Je pense que je le peins comme un père très attentionné et aimant, comme un homme très axé sur la famille, ce qui, je pense, est un côté que beaucoup de gens ne voient pas de lui.

“En fin de compte, je pense que mon livre est un regard très optimiste sur l’avenir de la monarchie”, a-t-elle poursuivi. “Je ne le couvre pas de roses. Je souligne les défis très clairs et les obstacles qui nous attendent. Mais je pense que le ton est globalement positif car le prince Charles arrive sur le trône en tant que roi Charles III avec une riche expérience. la dynastie est sécurisée… Nous avons deux générations d’héritiers… S’ils peuvent se connecter avec le public, s’ils peuvent rester pertinents et, je suppose, prouver qu’il y a un but pour la monarchie dans un numérique moderne en constante évolution, en constante évolution. monde, alors je pense que l’avenir est heureux.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.