Le roi Charles envoie son amour et son soutien à Kate Middleton après sa dernière annonce

Le roi Charles et la reine Camilla ont exprimé leur amour et leur soutien à leur belle-fille bien-aimée Kate Middleton alors que la princesse de Galles a annoncé qu’elle avait terminé sa chimiothérapie.

Le palais, au nom du roi Charles et de Camilla, s’est rendu sur X, ancien compte Twitter, et a republié la déclaration vidéo de Kate Middleton pour lui montrer son soutien.

La monarque a également exprimé son amour à Kate Middleton en appuyant sur le bouton cœur de sa publication Instagram.

La princesse de Galles a annoncé lundi qu’elle avait terminé sa chimiothérapie, exprimant son « soulagement » dans un message vidéo profondément personnel filmé dans sa maison familiale à Norfolk.

Pendant ce temps, l’expert royal Cameron Walker a déclaré que le roi et la reine pensaient que cette annonce était une « merveilleuse nouvelle » et qu’ils continueraient à offrir à la princesse « amour, pensées et soutien ».





Il a ajouté : « Son Altesse Royale devrait entreprendre une poignée d’engagements publics au cours des prochains mois, mais elle reste concentrée sur le fait de « rester sans cancer ». »

« Je comprends que la princesse a commencé à travailler à domicile, mais un rétablissement complet prendra du temps », a déclaré Cameron dans un autre tweet.