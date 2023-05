La reine Camilla a « encore aliéné » le prince Harry de la famille royale, selon un expert royal.

Camilla a utilisé le statut du prince Harry et de sa femme Meghan Markle en tant que membres de la famille royale sans travail pour poursuivre la relation fracturée entre Charles et son fils, Christopher Andersen, auteur de « The King », a déclaré à Fox News Digital.

« Le roi déteste être pris au milieu, mais en cas de besoin, il choisira toujours Camilla », a déclaré Andersen. « La reine a utilisé cet argument absurde » Mais ils ne travaillent plus dans la famille royale « pour éloigner davantage le roi de son deuxième fils. Je pense que chaque fois que le roi envisage de donner à Harry une branche d’olivier, Camilla s’assure que Charles se souvient de tous les des choses terribles écrites à son sujet dans ‘Spare’.

« Donc, à long terme, je pense que les choses semblent assez sombres en ce qui concerne la réparation de la relation entre les Sussex et le reste de la famille royale », a-t-il ajouté. « Charles semble dériver de plus en plus vers la simple rupture de ces liens, et cela deviendra plus facile à mesure que le temps passera. Hors de vue … »

LE PRIX POST-COURONNEMENT DE MEGHAN MARKLE EST UNE ‘CLAPE AU VISAGE’ AU KING CHARLES: EXPERT

La relation du prince Harry et du prince William avec Camilla est « glaciale » depuis le début, et les paroles de Harry à propos de la reine dans ses mémoires n’ont pas aidé, a affirmé Andersen.

« Camilla était naturellement livide face à la caractérisation d’Harry comme une « méchante » dans son livre. Je pense que cela a également été un choc total pour Camilla d’apprendre que William et Harry ont supplié leur père de ne pas l’épouser », a déclaré Andersen. « Charles est assis sur cette petite friandise depuis 18 ans.

« Si feu la reine Elizabeth avait su à quel point William et Harry en étaient convaincus, peut-être qu’elle n’aurait pas accepté à contrecœur de laisser Charles et Camilla se marier en 2005. »

Mais il dit que la nouvelle reine n’aurait probablement rien fait de différent si elle avait su.

« Si Camilla avait su que les garçons étaient si farouchement opposés au mariage – eh bien, sachant à quel point elle voulait être la femme de Charles, elle l’aurait probablement fait de toute façon », a déclaré Andersen.

Camilla n’avait aucun intérêt à devenir une « seconde mère » pour le prince Harry et le prince William, selon Andersen.

« La relation entre Camilla et ses beaux-fils a toujours été glaciale. Soyons réalistes. Comment pourrait-il en être autrement? » L’auteur royal a affirmé que Camilla « avait volé » Charles à feu la princesse Diana, mère du prince William et du prince Harry.

« Pour ajouter du sel aux blessures, Camilla, la petite-fille d’un baron, pensait que Kate était trop commune pour épouser WilliaM et s’est opposée au mariage de Harry avec Meghan », a-t-il ajouté.

LE ROI CHARLES DÉVASTÉ PAR LE DRAME DU PRINCE HARRY ALORS QUE ROYAL INSIDER RÉVÈLE DES LUTTES DANS LES COULISSES

Le prince Harry et Markle se sont retirés de leurs rôles de membres de la famille royale en janvier 2020, créant des tensions au sein de la famille. Depuis lors, Markle et Harry ont participé à une poignée d’interviews très médiatisées – une avec Oprah Winfrey et une docu-série avec Netflix – où ils ont parlé de la famille royale.

Dans la série Netflix, Harry et Markle ont déclaré que la famille royale n’avait rien fait pour lutter contre l’assaut de la presse négative auquel le couple était constamment confronté.

Malgré la tension, le prince Harry a assisté au couronnement du roi Charles le 6 mai, ce qui aurait bouleversé Camilla.

Harry n’est pas apparu sur le balcon du palais de Buckingham et s’est rendu directement à l’aéroport après le couronnement. Sa femme Markle est restée en Californie avec leurs deux enfants.

Un autre expert royal a affirmé que la reine Camilla « ne pouvait pas se soucier moins » de l’apparition du prince Harry au couronnement.

« Camilla était entourée de ses proches et était nerveuse à propos du grand jour car elle est généralement timide », a déclaré Kinsey Schofield, animateur du podcast « To Di For Daily », à Fox News Digital. « Elle a suivi attentivement les mouvements de la journée avec cette chorégraphie en tête. Rien d’autre que de l’amour, du soulagement et de la gratitude pour les personnes qui se sont présentées pour célébrer le nouveau règne. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La présence du prince Harry était comme « une mouche sur le mur » car il n’a vu personne dans sa famille à Londres, selon Schofield. Harry avait été invité à un déjeuner familial qui avait eu lieu après le couronnement, mais aurait décliné l’invitation.

« Le père de Harry était reconnaissant de sa présence mais donne la priorité aux tâches à accomplir en tant que souverain. Le roi veut inévitablement une réconciliation mais se rend compte que le temps guérit toutes les blessures et que parfois la distance est préférable. Harry a beaucoup de choses à faire, et Charles lui donne cet espace », a expliqué Schofield.

« Harry n’a pas perturbé le couronnement. Il était soulagé qu’il se soit bien comporté et que Meghan soit restée derrière. Il n’y aurait aucune raison pour que Camilla soit mécontente. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Shannon Felton Spence, contributeur royal, a déclaré à Fox News Digital que le roi Charles et la reine Camilla ne s’inquiétaient pas pour le prince Harry et que « toutes les parties se sont retirées ».

« Le roi et la reine ont de plus gros problèmes à résoudre maintenant qu’ils peuvent se consacrer entièrement à leur règne », a expliqué Spence. « Si la présence d’Harry au couronnement a mis les autres sur les nerfs, cela ne s’est pas vu. Tout le monde a fait du bon travail en gardant l’attention là où elle devrait être. »