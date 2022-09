Le roi Charles en Ecosse pour la reine Elizabeth couchée au repos

Les Écossais ont des sentiments compliqués à propos de la défunte reine et du nouveau roi, de la monarchie et de la question de savoir si l’Écosse devrait être indépendante – ou même une république exempte de membres de la famille royale héréditaire – et ces sentiments ont été exposés ici lundi alors que le cercueil de la reine Elizabeth II devait déménager du palais de Holyroodhouse à la cathédrale Saint-Gilles.

ÉDIMBOURG, Écosse – Il ne fait aucun doute que la famille royale britannique a les liens les plus étroits avec l’Écosse, et les gens respectaient profondément la reine. Mais la question avec son décès est de savoir ce qui vient ensuite?

Son fils, le roi Charles III, a fréquenté un pensionnat dans une Écosse éloignée, Gordonstoun, avec ses douches froides et ses brimades, qu’il attribue à lui avoir appris le travail acharné. Il a établi un centre pour sa Prince’s Foundation et sa défense de la durabilité à Dumfries House en Écosse.

La reine est décédée au château de Balmoral et son cercueil – orné de bruyère blanche, de dahlias et de pois de senteur, tous coupés des jardins royaux de son domaine – a fait le voyage de 175 milles et six heures jusqu’au palais de Holyroodhouse à Édimbourg le dimanche.