Le roi Charles « en a assez du prince Harry » à cause des demandes de sécurité de la famille royale, selon un expert

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu De plus, vous bénéficiez d’un accès spécial à certains articles et à d’autres contenus premium avec votre compte, gratuitement. En saisissant votre adresse e-mail et en cliquant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui comprend notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Alors que le prince Harry se prépare à rentrer au Royaume-Uni, beaucoup espèrent qu’il retrouvera son père, mais un expert royal estime que les pourparlers de paix ne seront pas faciles.

Mercredi, les WellChild Awards à Londres confirmé sur Instagram que le duc de Sussex est l’invité d’honneur de l’événement annuel du 30 septembre. L’association caritative, qui soutient les enfants gravement malades, est l’une des rares causes au Royaume-Uni que le quadragénaire a conservée depuis qu’il a pris son retrait de son poste de membre senior de la famille royale en 2020 et qu’il a déménagé en Californie.

La présentatrice et photographe britannique Helena Chard a déclaré à Fox News Digital que le roi, âgé de 75 ans, à qui on a diagnostiqué un cancer en février, hésitait à rencontrer son plus jeune fils.

LE PRINCE HARRY ET MEGHAN MARKLE NE SONT PAS LES BIENVENUS DE LA FAMILLE ROYALE MALGRÉ LEUR ANNIVERSAIRE, DIT UN EXPERT

« Tous les membres de la famille royale veulent être sûrs que leurs conversations restent privées », a déclaré Chard à Fox News Digital. « Le roi Charles en a assez que le prince Harry suppose qu’il peut [manage] ses demandes de sécurité. Il ne sera pas disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre aux demandes du prince Harry.

« Cependant, le roi Charles aime le prince Harry comme un père », a déclaré Chard.[He] « Je ferai un effort pour communiquer avec lui, surtout les jours importants. »

Depuis plus de quatre ans, Harry se bat devant les tribunaux pour sa sécurité au Royaume-Uni

Le duc de Sussex a perdu sa protection personnelle financée par les contribuables après avoir renoncé à son statut de membre actif de la famille royale en 2020.

Le Télégraphe il avait déjà été rapporté que lorsque Harry était en visite au Royaume-Uni en mai pour le 10e anniversaire des Jeux Invictus, il avait refusé une invitation du roi à séjourner dans une résidence royale.

Le duc de Sussex aurait refusé l’offre car elle n’était assortie d’aucune mesure de sécurité, ce qui, selon The Telegraph, aurait signifié séjourner dans un endroit avec des points d’entrée et de sortie publics et aucune protection policière.

Au lieu de cela, Harry est resté dans un hôtel, comme il l’avait fait lors de ses visites précédentes.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DIVERTISSEMENT

« Le roi Charles en a assez que le prince Harry suppose qu’il peut [manage] ses demandes de sécurité. Il ne sera pas disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre aux demandes du prince Harry. — Helena Chard, présentatrice et photographe britannique

Les représentants du père et du fils n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Fox News Digital à l’époque.

« Je pense que la situation va s’améliorer entre le roi Charles et le prince Harry », a affirmé Chard. « Les choses évoluent dans la bonne direction, mais ce ne sera pas une solution rapide. »

Des sources proches de Charles ont confié à Chard que le roi « aurait parlé au prince Harry à l’occasion de son anniversaire historique » dimanche. Elle a noté que « les choses sont très secrètes ».

Elle a également souligné que le prochain voyage d’Harry au Royaume-Uni « était dans l’agenda depuis un certain temps ».

« Je suis sûre qu’il a sa sécurité en main », a-t-elle déclaré. « Ce serait bien de penser qu’il pourrait rester avec son père, mais je ne serais pas surprise qu’il reste à nouveau au domaine d’Althorp, près de ses « tantes rouges » et de Charles Spencer – ses tantes et son oncle du côté de sa défunte mère. Il a un lien très étroit avec ce côté de sa famille, et il se sent en sécurité et proche de sa mère lorsqu’il séjourne au domaine. »

VIDÉO : LE GARDE DU CORPS DE LA PRINCESSE DIANA, LEE SANSUM, SE RAPPELLA COMMENT LE JEUNES PRINCE WILLIAM ET LE PRINCE HARRY ONT RÉAGI AUX PAPARAZZI

Le 8 mai, le prince Harry a célébré l’anniversaire des Jeux Invictus en organisant une cérémonie d’action de grâce à la cathédrale Saint-Paul. Charles et d’autres membres de la famille royale ont assisté à une garden-party au palais de Buckingham, à trois kilomètres de là.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’ACTUALITÉS SUR LE DIVERTISSEMENT

Un porte-parole d’Harry a confirmé à Fox News Digital que le roi était trop occupé pour rencontrer son fils.

Des initiés ont récemment déclaré Magazine People Harry se prépare à faire appel d’une décision de justice qui a confirmé la décision de lui refuser la sécurité. Il souhaite rétablir sa sécurité pour permettre des visites plus flexibles au Royaume-Uni pour lui-même, sa femme et leurs deux enfants.

Les sources ont affirmé que cette affaire joue un « rôle crucial » dans sa rupture avec son père. Selon certaines sources, le monarque aurait cessé de répondre aux appels téléphoniques de son fils et n’aurait pas répondu à ses lettres.

Chard a affirmé que le dernier geste d’Harry, survenu le 17 septembre, jour national d’inscription des électeurs, pourrait probablement approfondir le fossé.

« Le prince Harry et Meghan Markle se sont lancés dans la politique américaine en publiant une déclaration par l’intermédiaire de leur fondation Archewell exhortant les gens à voter », a-t-elle expliqué. « Leurs propos sont empreints d’un ton woke, même s’ils ne soutiennent pas pleinement la vice-présidente Kamala Harris ou l’ancien président Donald Trump. »

« Le roi Charles ne voudra pas participer à leur comportement inapproprié, d’autant plus qu’ils ont conservé leurs titres royaux », a affirmé Chard. « Ils devraient rester neutres. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La déclaration publiée par Fondation Archewelll’organisation à but non lucratif créée par le duc et la duchesse de Sussex, stipule : « Le vote n’est pas seulement un droit ; c’est un moyen fondamental d’influencer le destin de nos communautés. »

« À la Fondation Archewell, nous reconnaissons que l’engagement civique, quel que soit le parti politique, est au cœur d’un monde plus juste et plus équitable », poursuit le communiqué. « En participant à des initiatives comme celle-ci, nous souhaitons amplifier le message selon lequel chaque voix compte.

« Nous vous invitons à nous rejoindre dans cet effort important. Ensemble, assurons-nous que chaque électeur éligible soit informé et habilité à participer à l’élaboration de l’avenir de l’Amérique. »

Il est à noter que la famille royale britannique reste neutre lorsqu’il s’agit de politique outre-Atlantique.

Harry avait proposé de payer personnellement sa protection policière lors de son séjour au Royaume-Uni, mais sa demande avait été refusée par le tribunal. Un ami a confié au magazine People qu’il pensait qu’en tant que roi, Charles « pourrait intervenir ». Cette affaire a créé un mur entre le père et le fils, les conversations passant de la frustration au « silence complet » du roi, a affirmé cet ami.

Des amis ont confié au média que Harry était « impatient » de rendre visite à ses amis au Royaume-Uni et de travailler directement, « plutôt que par Zoom », avec les associations caritatives auxquelles il est toujours lié dans son pays d’origine. Il souhaite également faire venir sa famille au Royaume-Uni pour des visites, mais il s’inquiète pour sa sécurité.

LE REJET DE L’INVITATION DU PRINCE HARRY À LA RÉSIDENCE ROYALE DU ROI CHARLES IMPLIQUE DES PROBLÈMES « PLUS PROFONDS » : EXPERT

Harry a réussi à se rendre discrètement dans son pays d’origine pour la cérémonie commémorative de son défunt oncle, Lord Robert Fellowes, le 29 août. Le média a rapporté qu’Harry était resté avec son oncle, Earl Charles Spencer, à Althorp.

Chard a affirmé que Harry « a brisé la confiance entre lui et les autres membres de la famille royale ».

« Tous les membres de la famille royale veulent être sûrs que leurs conversations restent privées », a-t-elle affirmé.

En février, le prince Harry a vu son père lors d’un bref voyage au Royaume-Uni pendant 45 minutes.

Depuis que Harry et sa femme ont quitté leurs fonctions royales, leurs relations avec leur famille sont tendues. À l’époque, le couple avait déclaré que les intrusions insupportables et les attitudes racistes de la presse britannique les avaient poussés à se retirer de la famille royale.

Le père de deux enfants a depuis détaillé sa relation difficile avec sa famille dans des interviews télévisées, un documentaire et ses mémoires, « Spare ».

LE PRINCE HARRY A « MANQUÉ UNE OCCASION » DE RÉPARER LA CONFLIT ENTRE LE PRINCE WILLIAM, SELON UN EXPERT

Un ami du couple a déclaré au magazine People que la sécurité avait toujours été une préoccupation majeure, ainsi que le manque de soutien du palais.

« [They] « Ils n’avaient pas le choix », a déclaré l’ami au média. « La seule option était de partir – pour leur santé mentale. Je pense qu’ils pensaient que s’ils sortaient de cette bulle, on se concentrerait moins sur eux. »

Selon le site, certains proches du palais ont laissé entendre que les mémoires et les interviews d’Harry avaient compromis la confiance de la famille en lui. En même temps, les proches du prince ont fait valoir que s’il avait bénéficié d’une sécurité adéquate, il n’aurait pas besoin de parler en public pour contribuer à la financer.

Si le problème de sécurité est résolu, « ce sera la fin du monde », a affirmé cet ami.

« [Nothing] donnerait [Harry] « Il y a plus de bonheur que de pouvoir renouer le lien avec son père », a déclaré son ami au média. « En fin de compte, on ne peut pas défaire les liens du sang. Il ne demande pas à son père une plus belle maison ou de plus belles voitures. Il le demande à cause de la réalité de la situation. Il est en danger. »