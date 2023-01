Le roi Charles embauche du personnel pour travailler sur des banquets au palais de Buckingham… mais il faut du bon goût

LE Roi est à la recherche d’un nouveau membre du personnel pour travailler sur les banquets royaux – mais les candidats auront besoin de bon goût pour décrocher le rôle.

Un candidat retenu jouerait bientôt un rôle déterminant dans le déroulement des grands événements de l’État, tandis que l’offre d’emploi indique que « deux jours ne se ressemblent pas ».

Buckingham Palace annonce un nouvel assistant aux achats et à l’administration Crédit : AFP

Les candidats retenus seront chargés de commander la nourriture pour les banquets royaux et de bien nourrir le roi et ses invités. Crédit : AFP

Le palais de Buckingham a lancé un appel pour un nouvel assistant aux achats et à l’administration, dont le travail consiste à s’assurer que la nourriture pour les banquets est commandée et à jour.

Ils travailleront avec des fournisseurs extérieurs pour acheter des produits “frais et de qualité”, qui finiront par se retrouver dans les assiettes du Roi et de ses invités de marque.

Le candidat au poste sera également chargé de veiller à ce que tout le personnel royal mange sainement.

N’importe qui peut postuler, tant que vous pensez pouvoir assumer la responsabilité de bien nourrir le roi lui-même.

Le rôle, dans le bureau du maître de maison, nécessitait 40 heures par semaine et impliquerait de passer deux mois par an dans d’autres résidences royales.

Des voyages à Sandringham et au château de Windsor sont donc prévus pour un candidat chanceux.

Selon l’annonce, il offre également un salaire “compétitif”.

L’annonce se lit comme suit : “En rejoignant cette équipe professionnelle et soudée, vous coordonnerez l’achat de nourriture pour un large éventail d’événements et de besoins de restauration, de la restauration quotidienne pour les employés aux dîners d’État.

“Vous aurez un véritable aperçu du fonctionnement de cet environnement au rythme effréné… Il n’y aura pas deux jours pareils.

“Dans tout ce que vous faites, vous aiderez l’équipe à livrer des plats exceptionnels pour chaque occasion.”

Une certaine expérience en administration est préférable, tout comme la familiarité avec la commande de nourriture et de boissons de manière professionnelle, mais aucune expérience essentielle n’est répertoriée.

Les candidats doivent également être à l’aise avec leurs compétences en informatique et capables de respecter les délais.

Décrivant le type de personne recherchée par le Palace, l’annonce poursuit : “Collaboratif et professionnel, vous apprécierez d’être en contact avec une grande variété de personnes internes et externes, en utilisant vos compétences en communication au quotidien.

« À l’aise de travailler en équipe et avec une volonté d’aider les autres, vous deviendrez rapidement un membre de confiance et indispensable de l’équipe.

“Plus important encore, vous avez une passion évidente pour l’alimentation et l’industrie de la restauration, et êtes fier de fournir un travail aux normes les plus élevées.”

Les entretiens doivent avoir lieu ce mois-ci et l’application est disponible en ligne sur le site Web de la maison royale.