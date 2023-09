Le roi Charles effectuera sa première visite d’État en France et dînera à Versailles

Commentez cette histoire Commentaire

PARIS — La première visite d’État du roi Charles III en France cette semaine fera écho aux nombreux voyages de sa mère à travers la Manche. Comme la reine Elizabeth II l’a fait en son temps, il défilera dans les rues de Paris, plantera un arbre à la résidence de l’ambassadeur britannique et dînera au château de Versailles. Jeudi, cela rappelle également sa mère, ses arrêts prévus incluent le marché aux fleurs de Paris, et il devrait démontrer sa maîtrise de la langue française lorsqu’il s’adressera au Sénat.

Mais Charles est aussi un autre type de monarque, et nous vivons une époque différente.

Tandis qu’Elizabeth, passionnée d’équitation, aimait voir des haras en Normandie, Charles, fervent défenseur du climat, assistera à une table ronde sur la finance climatique et la biodiversité au Muséum d’Histoire naturelle, assistera aux destructions en Gironde par les incendies de forêt et passera du temps dans un vignoble biologique qui tient compte des cycles de la lune dans l’entretien de ses vignes.

Et tandis que la première visite d’État d’Elizabeth, en 1957, était un événement sociétal – rassemblant des centaines de milliers de personnes sur les trottoirs, les balcons et les toits pour voir sa voiture passer dans les rues de Paris – le voyage de Charles semble susciter plutôt un haussement d’épaules.

C’est en fait la deuxième partie de la visite. La France était censée être la première destination étrangère de Charles en tant que roi – un geste d’amitié de la Grande-Bretagne après les années difficiles du Brexit. Mais le voyage initial, prévu pour mars, a été reporté lorsque la France a été secouée par des manifestations contre le relèvement de l’âge de la retraite. L’idée d’accueillir un roi à Versailles aurait pu poser problème au président français Emmanuel Macron, déjà accusé par ses détracteurs d’être une figure monarchique.

Mais désormais, la France est relativement calme et le voyage reprend, y compris le dîner du mercredi dans l’extravagante Galerie des Glaces de Versailles. Le bureau de Macron a déclaré que le roi appréciait le clin d’œil à sa mère – qui y avait dîné lors de sa deuxième visite d’État, en 1972 – et que c’était l’occasion de montrer l’un des sites les plus célèbres de France.

Peter Ricketts, ancien ambassadeur britannique en France, a déclaré qu’il était normal que le banquet se poursuive.

«Macron estime qu’il n’a aucune raison d’avoir honte de l’un des bâtiments les plus spectaculaires de France. Je ne suis pas surpris qu’une fois les choses calmées, il veuille recommencer à utiliser Versailles », a déclaré Ricketts, qui fera partie des plus de 150 invités présents.

Mais Quentin Peel, chercheur associé au programme Europe à Chatham House, a déclaré que Macron restait vulnérable aux critiques dans son rôle d’hôte.

« Il est considéré comme distant et arrogant, et la carte difficile qu’il doit jouer avec cette visite, où un roi arrive, les gens pourraient regarder en arrière et dire : ‘Regardez Macron, il veut être roi, tout comme lui.’ ‘», a déclaré Peel.

Le bureau de Macron a souligné que le plus grand point commun entre le roi britannique et le président français était l’intérêt pour les questions climatiques. La conclusion privilégiée est peut-être que Macron veut sauver la planète, tout comme Charles.

Du côté du gouvernement britannique, l’espoir est que le nouveau roi puisse répandre un peu de poussière d’étoile royale et déployer le genre de soft power qu’Elizabeth a exercé avec tant d’efficacité pendant son règne.

Les relations entre la Grande-Bretagne et la France se sont effondrées après le vote sur le Brexit en 2016. Les voisins se sont engagés dans d’âpres batailles diplomatiques sur l’immigration, les contrats de sous-marins et les droits de pêche. Liz Truss n’a pas arrangé les choses lorsque, alors qu’elle faisait campagne pour devenir leader britannique, elle a déclaré que « le jury ne savait pas si Macron était un ami ou un ennemi ».

Mais des efforts ont été déployés pour rétablir les relations sous la direction du Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui, comme Macron, a une formation en banque d’investissement. Leur amitié est considérée comme une sorte d’amitié naissante, même si les tensions sur l’immigration persistent. Le gouvernement compte sur Charles pour renouer davantage les liens.

« Le gouvernement britannique espère que cela contribuera à améliorer les relations », a déclaré Ricketts. « Les Français ont une place très spéciale dans leur cœur pour la famille royale. J’y étais ambassadeur en 2014 lorsque la reine est arrivée, et l’effusion d’affection et de respect envers la reine était assez extraordinaire dans une république.

Après la mort l’année dernière d’Elizabeth – qui a effectué cinq visites d’État et plusieurs voyages privés en France pendant son règne – Macron a résumé les sentiments de sa nation en disant : « Pour vous, elle était votre reine. Pour nous, elle était la reine.

Cette affection perdure : Touquet-Paris-Plage, une ville du nord de la France, a annoncé son intention de renommer son aéroport en l’honneur de la défunte reine.

Mais l’intensité de ce sentiment ne s’étend peut-être pas à Charles, qui, en Grande-Bretagne également, est moins aimé que ne l’était sa mère.

Les deux premiers jours du voyage se dérouleront à Paris. À son arrivée mercredi après-midi, le roi assistera à une cérémonie à l’Arc de Triomphe, suivie d’un cortège sur les Champs-Élysées, d’une rencontre avec Macron et d’un arrêt à la résidence de l’ambassadeur britannique. La journée se terminera par le dîner à Versailles, où homard bleu, volaille de Bresse et fromages français et britanniques sont au menu.

Jeudi, Charles s’adressera aux législateurs français et assistera ensuite aux travaux de restauration en cours à la cathédrale Notre-Dame. Lorsque lui et Macron ont parlé précédemment de l’incendie de Notre-Dame de 2019, le roi aurait fait une comparaison avec l’incendie de 1992 au château de Windsor.

Après Notre-Dame, Charles se rendra au Muséum d’histoire naturelle, où les responsables français ont prévu que de nouveaux financements pourraient être annoncés pour des projets sur le climat et la biodiversité.

Jeudi également, la reine Camilla, qui milite depuis longtemps pour l’alphabétisation, et la première dame Brigitte Macron lanceront un prix littéraire franco-britannique.

Charles rencontrera des stars du sport mais ne participera pas à la Coupe du monde de rugby, ce qui aurait pu être délicat sans paraître privilégier une équipe. La Grande-Bretagne a dans le tournoi l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles.

Vendredi, l’attention se portera sur Bordeaux, où Charles visitera une ligne de tramway, les communautés touchées par les incendies de forêt et le vignoble biologique.