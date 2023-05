Le roi Charles donnera la priorité à la succession du prince William en tant qu’héritier au milieu des défis sur le trône: expert

La fête est finie pour le roi Charles – il est maintenant temps de se remettre au travail.

Le fils aîné de la reine Elizabeth II a été couronné samedi à l’abbaye de Westminster à Londres. Après la pompe et l’apparat, le monarque devra diriger une institution que beaucoup ont critiquée pour être dépassée et non pertinente aujourd’hui. Pourtant, plusieurs experts royaux ont insisté sur le fait que l’homme de 74 ans n’est pas déconcerté par les opposants et suivra plutôt le mantra de sa mère: restez calme et continuez.

« Le roi a des défis difficiles à relever après le couronnement », a déclaré l’expert royal britannique Shannon Felton Spence à Fox News Digital. « L’affinité qui existait pour la reine Elizabeth II a maintenu la monarchie à flot, car une grande partie du public la considérait comme une figure de type grand-mère. Mais depuis sa mort, il y a eu de plus en plus d’appels à moderniser cette institution et à répondre, voire à reconnaître , son passé colonial. »

« [But] Le roi Charles III est le bon roi au bon moment pour s’en charger », a déclaré Felton Spence. « Il se soucie profondément de sécuriser l’institution, mais d’une manière pragmatique et moderne. Il a montré une capacité et une volonté de faire entrer la monarchie britannique dans sa nouvelle ère. Il était sur place en 2021 lorsque la Barbade est devenue une république – supprimant ainsi le monarque britannique à la tête de l’État. »

« Au quotidien, il travaille sur tous les efforts diplomatiques – à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du Royaume-Uni », a-t-elle poursuivi. « Il rencontre son personnel au sujet de ses parrainages – la reine était la patronne de plus de 500 organisations – agissant en tant que PDG de l’institution de la famille royale et prenant des décisions sur la façon dont chaque membre actif peut mieux servir le gouvernement et le public et agissant en tant que PDG pour le duché de Lancaster. »

Et Charles n’est pas seul. Le roi a son fils aîné, le prince William, dans son coin. L’homme de 40 ans est l’héritier du trône. Ses œuvres caritatives et ses causes – de la santé mentale à l’environnement – ​​ont donné des indices sur le type de monarque qu’il pourrait être un jour.

Selon des initiés du palais, le père et le fils se sont rapprochés plus que jamais après la sortie royale du prince Harry et de Meghan Markle en 2020. Le duc et la duchesse de Sussex ont exprimé leurs griefs au fil des ans, provoquant une rupture douloureuse au sein de la maison de Windsor.

L’expert royal Duncan Larcombe a déclaré à Fox News Digital que le roi était toujours en train d’accepter l’impact des révélations de son fils cadet.

« Depuis la mort de la reine, Charles a été parfait jusqu’à présent et a conquis de nouveaux fans et des gens qui pensaient peut-être qu’il n’allait pas être un bon roi », a expliqué Larcombe. « Je pense qu’il s’agirait d’essayer de s’appuyer sur cela. Mais il a des défis spécifiques à relever … Ce sera une priorité, tout comme essayer de guider William en tant qu’héritier et le travail dont William a hérité. »

Et Larcombe soupçonne que Charles pourrait se tourner vers son fils pour de nouvelles idées. En novembre 2022, William, 40 ans, et sa femme Kate Middleton ont atterri à Boston, dans le Massachusetts, lors de leur premier voyage aux États-Unis en huit ans. Le prince et la princesse de Galles étaient en ville pour trois jours d’engagements menant à leur prix Earthshot, qui célèbre les innovateurs environnementaux.

Larcombe a noté qu’il était possible que Charles et sa femme, la reine Camilla, envisagent un voyage aux États-Unis pour renforcer leur image publique.

« En tant que roi, on s’attendra à ce qu’il fasse le tour du monde », a expliqué Larcombe. « Rencontrer des dirigeants étrangers et visiter des lieux où le gouvernement de l’époque lui a demandé d’aller parce que c’est le gouvernement qui décide où les membres de la famille royale se sont rendus. Les choses très élevées sur la liste des priorités, par exemple, seraient une visite en Amérique. Lieux comme le Canada ou la Nouvelle-Zélande. Ils voudront prendre leurs premières photos avec le roi, et il voudra être vu.

Rien n’est prévu pour un voyage aux États-Unis – du moins pas encore.

« De l’aube au crépuscule, le roi travaille » Hilary Fordwich, spécialiste de la royauté britannique a déclaré à Fox News Digital. « Il n’aime pas la frivolité. Il continuera à organiser plus de 200 événements royaux chaque année, avec au moins un jour et demi de préparation. C’est presque tous les jours ! Quelqu’un connaît-il quelqu’un de 74 ans et demi qui fait ça ? [We can expect] plus de connexion avec les gens. Il s’est même dirigé vers les manifestants de « Not My King » la semaine dernière ! Il a du cran et du courage. »

Pendant ce temps, le prince et la princesse de Galles ont continué à se connecter avec le public. Avant le couronnement, ils ont versé une pinte de bière, sauté dans le métro et même pris une commande dans un restaurant indien. Entre-temps, ils ont discuté avec des fans royaux, des touristes et des habitants. Des centaines de sympathisants, certains originaires de Chine, du Canada et des États-Unis, se sont alignés dans les rues, espérant apercevoir le couple, une poignée de main ou un selfie. À un moment donné, William a plaisanté en disant qu’il devrait surveiller combien il buvait et « se remettre en mode travail ».

Mais tout le monde n’a pas été d’humeur festive.

Les militants tentent depuis longtemps de créer un élan pour déloger la monarchie britannique vieille de 1 000 ans. Et beaucoup ont affirmé que la monarchie aurait dû prendre fin à la mort de la reine. Le monarque au règne le plus long de Grande-Bretagne est décédé en septembre 2022 à l’âge de 96 ans.

Les sondages d’opinion suggèrent que l’opposition et l’apathie envers la monarchie augmentent. Dans une étude récente du National Center for Social Research, seulement 29% des personnes interrogées pensaient que la monarchie était « très importante » – le niveau le plus bas des 40 années de recherche du centre sur le sujet. L’opposition était la plus forte parmi les jeunes.

Le diffuseur britannique Jonathan Sacerdoti a déclaré à Fox News Digital que la réaction croissante n’est pas un nouveau territoire pour les Windsors. Par conséquent, ce sera comme d’habitude.

« Charles connaît bien le rôle, car il a grandi et vieilli en regardant sa mère le faire », a expliqué Sacerdoti. « En effet, comme elle pouvait faire moins, il a assumé de nombreuses responsabilités même pendant son règne. Donc à cet égard, il ne sera pas surpris de ce qu’il a à faire en tant que roi. Aussi, malgré le couronnement cette semaine, il est déjà roi depuis quelques mois, et a eu tout le temps de s’habituer à la réalité. »

« Il peut trouver difficile de réformer la monarchie ou la famille s’il le souhaite », a-t-il partagé. « Il a parlé dans le passé de » réduire « la famille royale qui travaille … Avec la mort de ses parents, ainsi que le prince Andrew et le prince Harry ne sont plus des membres de la famille royale, ils sont maintenant moins nombreux à assumer le travail qui doit être fait. Ainsi, à certains égards, la perte de poids peut déjà avoir eu lieu par d’autres moyens.

« Le roi continuera à mettre l’accent sur le service à la nation et au Commonwealth dans son travail, et aussi à perpétuer le soutien à la monarchie dont sa mère a réussi à bénéficier », a poursuivi Sacerdoti. « Il y a toujours des problèmes contemporains auxquels tout monarque doit faire face, mais avec le soutien de son personnel et de ses conseillers très compétents, le roi Charles est très susceptible de travailler dur pour faire face à tous les problèmes qu’il rencontre de manière constructive et réfléchie. »

Felton Space a souligné que chaque mardi, le monarque rencontre le Premier ministre britannique en privé. Larcombe a partagé qu' »aucune loi n’est complètement adoptée sans sa signature finale » et « il y aura beaucoup de paperasse dont il n’aurait jamais eu à se soucier auparavant ».

« Ces réunions sont totalement confidentielles et seuls les deux sont dans la salle », a déclaré Spence. « C’est une opportunité pour le Premier ministre de tenir la monarchie au courant de ses priorités et des tenants et aboutissants des relations gouvernementales, ainsi qu’un espace pour que le monarque puisse fournir des conseils. »

En termes de quel genre de roi Charles sera, le temps nous le dira. Mais jusqu’à présent, il a regardé vers le passé, tout en se préparant pour l’avenir. Et il a William à ses côtés.

« Chaque monarque fait le travail à sa manière, donc nous pouvons encore nous attendre à des différences et à des changements, mais c’est la nature d’un monarque », a déclaré Sacerdoti. « Tout comme pour la cérémonie de couronnement elle-même, le roi Charles est susceptible de changer et de moderniser certaines choses tout en gardant la tradition et l’histoire au cœur de ce qu’il fait. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.