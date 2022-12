Le roi Charles donne un nouveau titre à Kate Middleton

En plus de devenir la nouvelle princesse de Galles – un titre que la plupart des Britanniques ne connaissent que comme la princesse Diana – Kate Middleton reprend également le titre de colonel des gardes irlandais – un titre autrefois détenu par le prince William.

Le changement de titre intervient alors que William devient colonel des gardes gallois, tandis que Camilla accepte le poste de colonel des gardes grenadiers, un honneur autrefois détenu par le prince Andrew avant qu’il ne quitte ses fonctions royales officielles.

La princesse de Galles aussi pris le relais Les parrainages royaux de rugby du prince Harry plus tôt cette année, après la sortie du duc de Sussex de l’entreprise.

Les changements de titre interviennent alors que les plans pour le premier Trooping the Colour de Charles étaient annoncé – et au milieu de la formation de sa vision pour un plus monarchie moderne et allégée.

Le palais navigue actuellement, cependant, les retombées d’un nouvelle ligne de coursetandis que les docu-séries Netflix à la bombe de Harry et Meghan ont commencé à être diffusées plus tôt ce mois-ci.

Dans ce document, le duc de la duchesse de Sussex vise l’entreprise, suggérant à un moment donné, leur décision soudaine de quitter l’entreprise, ou plutôt, l’annonce, est intervenue après que Charles a divulgué leurs plans à la presse.

Buckingham Palace a déclaré qu’il ne commenterait pas la série.

