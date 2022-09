Le roi Charles doit apprivoiser son tempérament pour gagner et conserver le respect de la nation

Le ROI Charles est affligé par la perte de sa mère, oui.

Mais son expression de désolation totale tout au long des funérailles suggère un poids supplémentaire sur ses épaules, celui de l’attente et du devoir.

Le roi Charles est affligé par la perte de sa mère Crédit : AFP

Mais Pengate doit être une démonstration unique d’irritabilité pétulante

À l’âge de 73 ans, alors que la majorité d’entre nous raccrochons les outils de nos métiers et passons plus de temps avec nos bégonias, le roi Charles commence tout juste l’un des plus gros travaux au monde.

Peut-être pire, il a un acte incroyablement difficile à suivre.

Sa Majesté la Reine était une constante réconfortante en temps de crise qui ne semblait jamais voir la vie à travers le prisme d’elle-même.

Dans un monde moderne gâché par le partage excessif, elle partageait peu, voire aucune, de ses opinions – ce qui, étant donné qu’elle était éduquée, vive d’esprit et brillante, devait parfois être profondément frustrant.

Mais à partir du moment où elle est devenue monarque à l’âge de 25 ans, elle a compris que son rôle était de se taire sur les questions politiques afin de pouvoir représenter tous ses sujets.

La foule extraordinairement diversifiée qui bordait les rues au passage de son cercueil est la preuve qu’elle y est parvenue.

Le moment venu, le décès du roi Charles aura-t-il le même impact ? Ou alors, la monarchie sera-t-elle une force sensiblement diminuée ?

Puis-je suggérer humblement que cela dépend de sa capacité à freiner certains de ses excès désagréables et à accentuer ses forces évidentes.

Tout d’abord, les excès. Oui, il était en deuil. Oui, il était émotionnellement et physiquement épuisé. Et oui, il était naturellement irritable.

Mais Pengate doit être une démonstration unique d’irritabilité pétulante.

Sa mère n’aurait jamais fait preuve d’un manque de contrôle de son humeur à un moment aussi important devant un public mondial.

De plus, il prend le poste le plus élevé au moment même où ses sujets entrent dans une crise du coût de la vie qui va mordre profondément.

Il est assez malin pour savoir qu’une monarchie allégée est la voie à suivre et qu’il l’aurait planifiée depuis un certain temps.

Mais s’il veut garder le respect des gens, il doit aussi vivre dans le monde réel.

Alors que les histoires abondent sur le penchant de la reine pour les repas Tupperware et se réchauffant devant un radiateur à deux barres à l’ancienne, le “prince choyé” comme on l’appellerait à Clarence House est apparemment beaucoup plus grandiose.

Selon diverses sources au fil des ans, il fait repasser son pyjama et ses draps quotidiennement, il change de vêtements «cinq fois par jour» et laisse les défroques jetées pour que d’autres les ramassent, deux personnes l’habillent chaque jour, et quand il séjourne chez des amis à la campagne, un camion le précède avec son « lit, ses meubles et même ses tableaux ».

Y compris son propre siège de toilette.

Comportement autorisé

Cela fait ressembler la vie à Downton Abbey à un domaine de puits du centre-ville.

En plus de tout cela, contrairement à Mme Scroggins d’Acacia Avenue, qui veut lui laisser, disons, une maison de 500 000 £ à ses enfants, il ne paiera pas d’impôt sur les successions ou les gains en capital sur tout ce qu’il a hérité de sa mère, et HMRC a lui a longtemps accordé des allégements fiscaux spéciaux sur les 21 millions de livres sterling annuels plus les revenus du duché de Cornouailles.

Mais maintenant à ses points forts. L’ayant rencontré à plusieurs reprises lors de réceptions, il est beaucoup plus aimable, chaleureux et engagé dans la conversation que ne l’était sa mère plus impénétrable.

Cela sera précieux si la monarchie doit évoluer avec ces temps plus délicats.

Sa note personnellement écrite à ma collègue de Loose Women, Brenda Edwards, après la perte de son fils Jamal, était sensible, intuitive et réconfortante.

L’acteur Richard E Grant a également été étonné de recevoir une missive manuscrite de quatre pages après la mort de sa femme Joan, il est donc clair que Charles a bon cœur.

Le soutien public à Charles pourrait facilement être perdu par toute pétulance publique ou comportement légitime

Notre nouveau monarque a également pris le gourdin du changement climatique bien avant que cela ne devienne à la mode, est passionné par la nouvelle architecture respectueuse de son environnement et sa superbe association caritative Prince’s Trust a aidé d’innombrables jeunes défavorisés à réaliser leurs ambitions.

Tout cela est louable et, avec sa détresse évidente face au décès de sa mère, contribue à ce qu’il bénéficie actuellement d’une vague de bonne volonté à travers le pays.

Mais il pourrait facilement être perdu par plus de pétulance publique ou un comportement légitime.

L’ancien officier de protection de la princesse Diana, Ken Wharfe, a écrit dans ses mémoires publiés cette année : “Bien que le prince de Galles ait beaucoup de bien, il est complètement déconnecté du monde réel, ou du moins il l’était dans les années 1980 et 1990. Je ne vois aucune raison pour laquelle cela aura changé.

Si c’est le cas, cela doit changer maintenant s’il veut gagner et conserver le même respect national que sa mère.

Brit du silence

Britney Spears dit qu’elle ne verra pas ses deux fils adolescents tant qu’elle ne se sentira pas “valorisée” dans leur relation Crédit : Instagram / Britney Spears

BRITNEY Spears dit qu’elle ne verra pas ses deux fils adolescents tant qu’elle ne se sentira pas « valorisée » dans leur relation.

Le respect des parents doit être mérité, pas exigé.

Et une période de silence pourrait maintenant être conseillée si cela doit être réalisé.

Parc-ing fou! QUAND Center Parcs a déclaré qu’il allait expulser les invités plus tôt à cause des funérailles de la reine – une décision annulée par la suite – une femme a tweeté: «En tant que mère d’un enfant de trois mois, je serais absolument traumatisée. . . ” Non chérie, tu ne le ferais pas. Vous seriez simplement incommodé. Je souhaite que les gens arrêtent de diminuer des mots aussi puissants en les utilisant dans des circonstances aussi insignifiantes.

Signe de difficulté de William de la main gauche

La gaucherie maladroite de William était là pour tout voir lorsqu’il a signé le document de proclamation Crédit : AFP

QUAND le prince William a signé le document de proclamation, sa gaucherie maladroite était là pour tout voir.

Je compatis, car j’écris exactement de la même manière.

Ma technique maladroite de pliage du poignet a été forgée comme une nécessité quand, à l’école, je devais utiliser un stylo plume et éviter de tacher ce que je venais d’écrire.

Je ne suis pas sûr pour William, mais je suis un gaucher à 100 % qui donne un coup de pied avec mon pied gauche, a le couteau à ma gauche, a acheté une guitare pour gaucher pendant les cinq minutes où j’ai pris des cours et je dois volontairement concentrez-vous lorsque vous offrez une poignée de main de peur de mettre le mauvais gant en avant.

Mais . . . J’ai marqué de nombreux buts contre des écoles adverses en tenant la batte dans ma main droite, puis en la basculant rapidement vers ma gauche pour envoyer la balle du côté non-terrain du terrain.

Nous, les gauchers, devons prendre nos petites bénédictions là où nous les trouvons.

Il est temps de se fixer des objectifs

Rylan Clark dit que sa mère Linda se présente parfois chez lui à des moments embarrassants 1 crédit

Le présentateur de télévision Rylan Clark dit que sa mère Linda se présente parfois chez lui à des moments embarrassants – même lorsqu’on lui a dit de ne pas le faire.

« Alors qu’est-ce qu’elle fait ? Je suis au lit comme, ‘Ah, belle nuit’, puis j’entends ‘Bonjour!’

« Je n’ai jamais dévalé les escaliers plus vite. « A qui est cette voiture ? Je suis comme, ‘Sortez!’

Il y a de nombreuses étapes sur le chemin de l’enfance à l’âge adulte.

Et demander à votre mère d’organiser une visite à l’avance ou, à tout le moins, de sonner à la porte, en fait partie.

Pour qui se prennent-ils ? Les députés et leurs pairs ont pu sauter la file d’attente pour voir le cercueil de la reine et pouvaient également emmener quatre membres de leur famille ou leurs amis. Ce doit avoir été le taux de fréquentation le plus élevé de Westminster depuis des années.

Mâche judicieusement

Donner à quelqu’un votre dernier Rolo assis sur un banc de parc a plus de sens qu’un spectacle somptueux organisé par des inconnus Crédit : Alamy

Les clients supposés « romantiques » dépensent une petite fortune pour embaucher des planificateurs d’événements pour des propositions de mariage extravagantes qui sont filmées par des professionnels par des drones et emballées pour des « j’aime » sur Instagram.

Pouah. Je ne peux rien imaginer de moins romantique.

Sûrement, si quelqu’un veut vraiment être avec vous, lui donner votre dernier Rolo assis sur un banc de parc a plus de sens qu’un spectacle somptueux organisé par des inconnus ?