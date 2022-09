Le roi Charles a dit à un sympathisant qu’il “ne s’attendait pas” à ce que sa mère meure alors qu’il saluait les foules devant Clarence House.

Le nouveau monarque a fait cette admission après un arrêt impromptu pour rencontrer des membres du public devant Clarence House cet après-midi.

Dans un cœur à cœur avec la personne en deuil Rabena Din, Charles lui a dit: “Ces choses arrivent et vous ne vous y attendez pas. Je ne m’y attendais pas.”

Rabena, 52 ans, de Manchester, a déclaré qu’elle était choquée que le nouveau roi partage le détail intime avec elle.

Elle a confié au Sun : “J’ai été surprise qu’il soit si franc avec moi.

“Je lui ai dit que j’étais désolé pour sa perte et qu’il acceptait mes condoléances.

“Il a dit ‘c’est très gentil de ta part’.

“Et puis il s’est arrêté et m’a regardé et a dit que bien qu’il sache que ces choses arrivent, il ne s’y attendait pas.”

Le roi et la reine ont été accueillis par des sympathisants alors qu’ils retournaient à leur résidence officielle à Londres après que Charles ait tenu des audiences au palais de Buckingham.

La Rolls Royce du roi a fait un arrêt impromptu sur Stable Yard, près du centre commercial, après avoir quitté le palais royal, qui a vu le roi sortir de la voiture pour rencontrer la foule en délire.

Des acclamations et des applaudissements retentirent lorsque Charles et Camilla se serrèrent la main et acceptèrent des bouquets de fleurs de personnes qui attendaient depuis des heures.

Des cris de “Dieu sauve le roi” ont été entendus avec un chœur de l’hymne national.

La visite historique du nouveau monarque cet après-midi a coïncidé avec une touchante réunification des « quatre fabuleux » à l’extérieur du château de Windsor.

Dans une démonstration d’unité après des années de dissensions spéculées, le prince William et le prince Harry sont arrivés dans la même voiture avec les épouses Meghan Markle et Kate Middleton pour parler avec les personnes en deuil.

Alors qu’il partageait son chagrin avec la foule, le duc de Sussex a révélé “c’est un endroit solitaire là-haut maintenant sans elle”.

Charles a été officiellement proclamé roi aujourd’hui lors d’une cérémonie historique du Conseil d’adhésion.

Après l’arrivée du nouveau monarque près du palais de Buckingham, Charles et Camilla ont passé cinq minutes à serrer la main de sympathisants devant sa résidence royale.

Billy Monckton et sa famille, qui ont voyagé de Crawley, West Sussex, ont parlé avec Camilla.

Elle a serré la main de ses enfants Jacob, cinq ans, Joshua, sept ans et Freya, deux ans.

Il a déclaré: “Nous l’avons félicitée et elle a demandé d’où nous venions.

“Elle a dit qu’elle venait de là où nous étions. Elle est tellement adorable.”

Camilla et Charles ont fait l’effort de parler aux gens – c’était écrasant mais ça valait la peine d’attendre Béthanie Moncton

Alex Dellipiani fêtait ses 16 ans lorsqu’elle a rencontré la reine consort.

Alex a déclaré: “Elle a demandé:” Quel âge as-tu? J’ai dit ’16 ans’ et elle a dit ‘Tu as beaucoup de chance’.

“C’était une opportunité unique dans une vie.

“Nous sommes ici depuis si longtemps et c’était incroyable.”

