Le ROI Charles III a rendu hommage à sa “maman chérie” dans un premier discours émouvant à la nation.

Le nouveau monarque a remercié Sa Majesté pour son service alors qu’elle entame son « dernier grand voyage » pour rejoindre son « cher défunt papa ».

Il a dit que la mort de sa mère “apporte une grande tristesse à beaucoup d’entre vous”

Assis à côté d’une photo de la défunte reine, le roi a déclaré: “Dans un peu plus d’une semaine, nous nous réunirons en tant que nation, en tant que Commonwealth et en fait en tant que communauté mondiale, pour reposer ma mère bien-aimée.

« Dans notre douleur, souvenons-nous et puisons-nous de la force dans la lumière de son exemple.

“Au nom de toute ma famille, je ne peux que vous adresser mes plus sincères remerciements pour vos condoléances et votre soutien. Ils signifient plus pour moi que je ne pourrai jamais l’exprimer.

« Et à ma maman chérie, alors que tu commences ton dernier grand voyage pour rejoindre mon cher feu papa, je veux simplement dire ceci : merci.

“Merci pour votre amour et votre dévouement envers notre famille et la famille des nations que vous avez servies avec tant de diligence pendant toutes ces années.

“Que les vols des anges chantent ton repos.”

Le roi a également célébré “l’affection, l’admiration et le respect” que la reine a inspirés “devenus la marque de son règne”.

Il a ajouté: “Et, comme chaque membre de ma famille peut en témoigner, elle a combiné ces qualités avec de la chaleur, de l’humour et une capacité infaillible à toujours voir le meilleur des gens.”

Il est rentré à Londres cet après-midi depuis l’aéroport d’Aberdeen après le décès de sa mère, la reine Elizabeth II.

Le nouveau monarque ému a partagé un moment émouvant en serrant la main d’un employé de l’aéroport qui a également consolé son fils, le prince Harry.

Et la pleureuse Jenny Assiminios, de Chypre, l’a embrassé sur la joue lorsqu’il a été accueilli par une foule ravie au palais de Buckingham.

Les acclamations de “God Save the King” ont retenti alors qu’il observait les fleurs et les hommages laissés devant les portes avec sa reine consort Camilla.

Ils portaient tous les deux du noir pour voir la mer de fleurs laissée à sa mère bien-aimée et ont serré la main de sympathisants avant de traverser l’arche du palais pour la première fois en tant que roi et reine.

Il a semblé essuyer les larmes de ses yeux alors que les personnes en deuil criaient God Save the King.

Et il sera officiellement proclamé roi demain lors d’une cérémonie ancienne qui sera télévisée pour la première fois.

Sa Majesté est décédée paisiblement à Balmoral hier Crédit : Instagram