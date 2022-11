Le roi Charles dirige pour la première fois le service du dimanche du Souvenir

LONDRES (AP) – La Grande-Bretagne fera une pause de deux minutes dimanche pour se souvenir des morts à la guerre du pays alors que le roi Charles III dirige un service du jour du Souvenir pour la première fois en tant que monarque.

Charles et d’autres membres de la famille royale et des politiciens de haut rang déposeront des couronnes au cénotaphe, le mémorial de guerre national du centre de Londres, pour rendre hommage aux sacrifices consentis par les militaires tombés au combat. Le dimanche du souvenir est marqué chaque année au Royaume-Uni le dimanche le plus proche du jour de l’armistice le 11 novembre avec le port de coquelicots et un silence national de deux minutes observé à 11 heures.

Big Ben, qui a subi cinq ans de réparations, sera frappé 11 fois pour marquer le début du silence.

Environ 10 000 anciens combattants – dont des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale âgés de 100 ans et ceux qui ont servi dans les conflits récents, notamment en Afghanistan – participeront à une marche solennelle, et des milliers de personnes devraient aligner les rues pour assister au service.

La cérémonie de cette année est particulièrement poignante pour la famille royale britannique car elle marque le premier jour du Souvenir depuis la mort de la reine Elizabeth II, qui considérait ce jour comme l’un des engagements les plus importants de son calendrier royal.

Elizabeth, décédée le 8 septembre à l’âge de 96 ans, a vécu la Seconde Guerre mondiale et n’a manqué que sept services du cénotaphe au cours de son long règne. À partir de 2017, Charles a commencé à déposer une couronne au nom de sa mère alors qu’elle regardait depuis un balcon voisin, dans un subtil changement de fonctions de chef d’État alors qu’Elizabeth entrait dans ses années crépusculaires.

Les responsables ont déclaré que le service de cette année était dédié à la fois aux soldats tombés au combat lors des guerres passées et aux Ukrainiens luttant contre l’invasion russe.

“Nous ne devons jamais oublier ceux qui ont donné leur vie pour défendre nos valeurs et notre grande nation”, a déclaré le secrétaire à la Défense, Ben Wallace. “Nous penserons tous également à ces braves Ukrainiens qui se battent pour leur propre survie afin de défendre la liberté et la démocratie pour tous, tout comme les soldats britanniques et du Commonwealth l’ont fait pendant les deux guerres mondiales.”

Charles déposera une couronne de coquelicots nouvellement conçue incorporant un ruban de ses couleurs de course. Les concepteurs de couronnes disent que cela rend également hommage aux couleurs de course utilisées à la fois par Elizabeth et son grand-père, le roi George VI.

Sylvia Hui, Associated Press