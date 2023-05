Le roi Charles dévasté par le drame du prince Harry alors qu’un initié royal révèle des luttes en coulisses

Le roi Charles III est contrarié d’être séparé de deux de ses cinq petits-enfants, a déclaré un expert royal à Fox News Digital.

Les deux enfants du prince Harry et de Meghan Markle étaient absents de la cérémonie historique de Charles alors que l’actrice restait en Californie. La décision a apparemment été prise car le couronnement était le même jour que le quatrième anniversaire du prince Archie.

Malgré l’absence du petit royal, le roi Charles a porté un toast à Archie en l’honneur de son anniversaire, le Courrier quotidien signalé.

« Charles savait qu’il ne pouvait pas en toute conscience louer les enfants de William et ignorer ceux de Harry. Et c’était l’anniversaire d’Archie, après tout », a déclaré le contributeur royal Christopher Andersen à Fox News Digital. « L’absence des Sussex sur le balcon du palais de Buckingham le jour du couronnement a dû peser sur l’esprit de Charles. Comment pourrait-il en être autrement? »

« Charles est un grand-père adoré, et je ne doute pas qu’en dehors de toute l’acrimonie, cela lui fait mal d’être séparé de deux de ses cinq petits-enfants. »

L’expert britannique de la famille royale Hilary Fordwich a également confirmé le toast d’anniversaire.

« Le roi Charles n’est pas sarcastique. Le roi Charles est un homme authentique et aimant », a-t-elle déclaré à Fox News Digital. « Demandez à Lionel Richie parce que Lionel Richie et lui ont développé une amitié étroite. Et Lionel Richie a dit qu’il n’avait que de la bonté dans son cœur. »

Le prince Harry a assisté au couronnement du roi Charles, malgré les spéculations selon lesquelles il sauterait sur l’événement historique. Cependant, il se serait rendu directement à l’aéroport après le couronnement et ne serait pas apparu sur le balcon du palais de Buckingham.

« Avant Megxit, Harry était toujours à l’avant-plan, ajoutant sa propre étincelle d’exubérance juvénile et son charisme personnel au tableau royal autrement plutôt terne », a déclaré Andersen. « Les gens aimaient leur prince rebelle espiègle, et Charles n’a jamais tourné le dos à Harry, peu importe le genre d’ennuis dans lesquels il s’est mis. »

Même si le prince Harry était resté en ville, il n’aurait pas été invité sur le balcon en raison de son statut de membre de la famille royale sans travail.

« Harry se serait présenté sur le balcon du palais si on lui avait demandé », a déclaré Andersen. « Mais les pouvoirs en place qui dirigent vraiment la monarchie ont convaincu Charles d’appliquer la règle de la reine Elizabeth selon laquelle les membres de la famille royale » sans travail « ne méritent pas un traitement aussi spécial. »

« Imaginez à quel point il y aurait eu plus d’impact avec Harry là-haut saluant la multitude aux côtés de son père le roi et de son frère le prince de Galles », a-t-il ajouté. « Malheureusement, ceux qui connaissent Charles l’ont décrit comme » faible « quand il s’agit de contrecarrer la bureaucratie du palais – même s’il est le patron. Ainsi, l’affrontement entre les Sussex et le reste de la famille royale se poursuit, même si le roi pourrait y mettre fin unilatéralement en une minute à New York. »

Le prince Harry aurait été invité au déjeuner de famille qui a eu lieu après le couronnement, mais il a choisi de ne pas y assister. Fordwich a qualifié la décision du duc de Sussex de « grande honte ».

« Le roi a un cœur si énorme. Il n’est pas du tout surprenant qu’il ait été si indulgent. Il y a des membres de la famille royale élargie que je connais bien, d’une part surpris et pourtant impressionnés que le roi prolonge le genre rameau d’olivier pour inviter Harry au palais de Buckingham par la suite », a-t-elle expliqué. « Et en effet, le château de Windsor parce qu’ils sont allés au château de Windsor que je connais après pour le déjeuner. Je pense juste que c’est tellement dommage qu’il ait gâché une autre opportunité qui lui a été offerte de soigner ses blessures. »

« Et je trouve cela triste, et c’était l’anniversaire d’Archie. Mais des millions d’enfants à travers le monde fêtent leur anniversaire un jour différent lorsque leurs parents travaillent ou une entreprise ou un événement spécial », a-t-elle ajouté. « Et un enfant de 4 ans aurait pu fêter son anniversaire un jour plus tard, et Harry aurait pu rendre son père plus heureux. »

Le prince Harry et sa femme Meghan Markle se sont retirés de leurs rôles en janvier 2020. Cette décision a provoqué des tensions entre le couple et les membres actifs de la famille royale.

Les deux ont participé à une poignée d’interviews très médiatisées – une avec Oprah Winfrey et une docu-série avec Netflix – où ils ont parlé de la famille royale.

Dans la série Netflix, Harry et Markle ont déclaré que la famille royale n’avait rien fait pour lutter contre l’assaut de la presse négative auquel le couple était constamment confronté.

« Ils savaient à quel point c’était grave », a déclaré Harry lors de la série « Harry & Meghan ». « Ils ont pensé: » Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement s’en occuper? Personne n’aurait de conversations privées avec les éditeurs en disant: « Ça suffit ». «

Depuis qu’ils ont pris du recul en 2020, le couple s’est installé dans leur maison californienne pour élever leurs deux enfants.