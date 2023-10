NAIROBI, 31 octobre (Reuters) – Le passé colonial terni de la Grande-Bretagne a occupé le devant de la scène au Kenya mardi alors que le roi Charles entamait une visite d’État de quatre jours, prêt à reconnaître les “aspects douloureux” de la longue histoire commune des deux pays alors que les dirigeants locaux exigent réparations.

Accompagné de la reine Camilla lors de sa première visite en tant que monarque dans une ancienne colonie, Charles est arrivé dans la nuit à Nairobi, la capitale.

Par une matinée pluvieuse, il a été accueilli au palais présidentiel par une salve de 21 coups de canon et une garde d’honneur et, accompagné du président William Ruto, a planté des arbres dans le parc du palais. Le couple royal a ensuite déposé une couronne sur la Tombe du Guerrier inconnu dans les jardins d’Uhuru, où le Kenya a déclaré son indépendance en décembre 1963.

La visite de Charles intervient à un moment où les anciennes colonies exigent que la Grande-Bretagne fasse davantage pour reconnaître les abus de son passé colonial. Certains, notamment la Barbade et la Jamaïque, ont réévalué leurs liens avec la monarchie.

Bien qu’il soit toujours héritier du trône, Charles a surpris de nombreuses personnes lors du sommet du Commonwealth de l’année dernière – une association volontaire de pays issus de l’Empire britannique – en reconnaissant le rôle de l’esclavage dans les racines de l’organisation.

De nombreux citoyens des anciennes colonies britanniques – y compris les dirigeants du peuple Nandi du Kenya – souhaitent que Charles aille plus loin en s’excusant directement et en approuvant les réparations pour les abus de l’époque coloniale, notamment la torture, les meurtres et l’expropriation généralisée des terres, dont une grande partie reste aux mains des Britanniques.

Le palais de Buckingham a déclaré que cette visite permettrait de « reconnaître les aspects les plus douloureux de l’histoire commune du Royaume-Uni et du Kenya, y compris l’état d’urgence (1952-1960). Sa Majesté prendra du temps… pour approfondir sa compréhension des torts subis au cours de cette période par le peuple du Kenya. »

‘APRÈS LES EXCUSES… RÉPARATION’

Au cours de la révolte Mau Mau de 1952 à 1960 dans le centre du Kenya, quelque 90 000 Kenyans ont été tués ou mutilés et 160 000 détenus, a estimé la Commission des droits de l’homme du Kenya (KHRC).

Le gouvernement britannique a déjà exprimé ses regrets pour ces abus et a accepté un règlement de 20 millions de livres (24 millions de dollars) en 2013.

Le roi Nandi Koitalel Arap Samoei a mené une rébellion qui a duré dix ans jusqu’à ce qu’il soit assassiné par un colonel britannique en 1905. Dans les années qui ont suivi, les Britanniques ont confisqué la plupart des terres et du bétail de son peuple.

L’arrière-petit-fils de Samoei, Kipchoge araap Chomu, a crédité les Britanniques de leurs contributions au Kenya, notamment en matière d’éducation et de systèmes de santé publique, mais a déclaré que les injustices historiques devaient être réparées.

“Nous devons exiger des excuses publiques du gouvernement britannique…”, a-t-il déclaré à Reuters. “Après les excuses, nous attendons également une réparation.”

Charles prévoit également de rencontrer des entrepreneurs du secteur technologique dynamique du Kenya, de visiter des installations dédiées à la faune sauvage et de se rendre dans la ville portuaire de Mombasa, dans le sud-est du pays.

(1 $ = 0,8226 livre)

Reportages supplémentaires d’Aaron Ross et Hereward Holland ; Écrit par Hereward Holland ; Montage par Aaron Ross, Michael Perry et John Stonestreet

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.