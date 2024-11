Le roi Charles craignait que l’entrée de Meghan n’entraîne des « problèmes d’argent »

Le roi Charles III aurait a refusé de supporter les dépenses de Meghan Markle lorsque le prince Harry a exprimé son souhait de l’épouser.

Sa Majesté, qui était alors prince de Galles, a déclaré au prince Harry qu’il ne serait pas en mesure de gérer un budget pour un grand nombre de personnes.

La révélation a été faite par l’auteur Robert Jobson dans le livre Our King : Charles III – The Man and the Monarch.

Le prince Harry a quitté la famille royale en 2020 aux côtés de son épouse Meghan Markle et de son fils, le prince Archie. Le couple a ensuite accusé la famille royale de faire preuve de racisme envers leur fils et a publiquement partagé ses griefs à la télévision. Harry et Meghan vivent désormais en Californie, où ils ont également accueilli leur fille, la princesse Lilibet.

Le couple s’est désormais procuré une maison de vacances au Portugal.

Une source a déclaré à Closer : « Acheter au Portugal est une décision judicieuse pour Meghan.

« Elle craint profondément que la famille royale puisse manipuler Harry pour qu’il se réintègre sans elle, elle doit donc être proactive pour s’assurer qu’elle n’est pas isolée ou mise sur la touche.

Ils ajoutent : « Maintenant, si cela est jugé sûr du point de vue de la sécurité, il est probable qu’elle donnera sa bénédiction à Harry pour qu’il emmène Archie et Lilibet voir leur grand-père, le roi Charles, à un moment donné.

« Et en termes de logistique, avoir un logement au Portugal facilitera les choses, car Meghan pourra voler avec les enfants sans se sentir coincée », note la source.