Le roi Charles couronné : le prince William, le prince George et la ligne de succession

Le roi Charles III et son épouse la reine Camilla ont été couronnés samedi lors d’une cérémonie historique à l’abbaye de Westminster à Londres.

L’homme de 74 ans, qui est le fils aîné de feu la reine Elizabeth II et du prince Philip, a été couronné lors du premier couronnement britannique en 70 ans. La famille royale a été rejointe par plus de 2 200 invités du monde entier, dont des membres de la royauté internationale, des dignitaires étrangers, des représentants du gouvernement et des célébrités.

Charles est immédiatement monté sur le trône après la mort de sa mère, la reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022. Deux jours plus tard, il a été officiellement proclamé monarque par le Conseil d’adhésion lors d’une cérémonie au palais St. James à Londres qui a été télévisée pour la première fois dans l’histoire.

LE ROI CHARLES OFFICIELLEMENT COURONNÉ MONARQUE BRITANNIQUE

Succession au trône britannique :

La succession au trône britannique « est régie non seulement par la descendance mais aussi par le statut parlementaire », selon le site de la famille royale .

Voici un aperçu de qui est actuellement en lice pour le trône après le nouveau roi Charles III.

1. Prince Guillaume de Galles

Le prince William, prince de Galles, est le fils aîné du roi Charles et de feu la princesse Diana. Le joueur de 40 ans est le premier à accéder au trône. Il a épousé Catherine « Kate » Middleton en 2011.

William et Kate, qui ont été nommés prince et princesse de Galles par le roi Charles III après la mort de la reine en septembre, détiennent également les titres de duc et de duchesse de Cambridge.

2. Prince George de Galles

À seulement neuf ans, le prince George de Galles est le deuxième dans l’ordre de succession au trône britannique. Il est l’aîné des enfants du prince William et de la princesse Kate. Samedi, il est devenu le plus jeune héritier à avoir jamais participé à un couronnement lorsqu’il a été l’un des quatre pages d’honneur de son grand-père.

3. Princesse Charlotte de Galles

La princesse Charlotte de Galles est le deuxième enfant du prince William et de la princesse Kate. Elle a 8 ans.

4. Prince Louis Arthur Charles de Galles

Le prince William et la princesse Kate ont accueilli leur troisième enfant, un garçon nommé Louis Arthur, le 23 avril 2018. L’enfant de cinq ans est quatrième sur le trône.

Il a été nommé d’après Le grand-père de William, le roi Charles III, et le mentor du duc, Louis Mountbatten, tué par une bombe en 1979.

5. Prince Harry, duc de Sussex

Le prince Harry est le cinquième sur le trône. Il est le fils cadet du roi Charles et de feu la princesse Diana.

6. Prince Archie de Sussex

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle, duchesse de Sussex, ont accueilli leur premier enfant, un garçon nommé Archie, le 6 mai 2019. Archie a eu quatre ans le jour du couronnement de son grand-père et est sixième dans l’ordre de succession.

Il était le huitième arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth II et le plus jeune cousin du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis.

7. Princesse Lilibet de Sussex

Mlle Lilibet Mountbatten-Windsor, 1 ans, est septième sur le trône, derrière son frère aîné.

8. Prince Andrew, duc d’York

Le prince Andrew, duc d’York, est le troisième enfant et deuxième fils de la reine Elizabeth II. Agé de 62 ans, il est huitième dans l’ordre de succession au trône britannique.

9. Princesse Béatrice, Mme Edoardo Mapelli Mozzi

La princesse Beatrice d’York est la fille aînée du prince Andrew. L’homme de 34 ans a épousé l’homme d’affaires britannique Edoardo Mapelli Mozzi en 2020, et ils ont accueilli leur fille Sienna Elizabeth en 2021.

10. Mlle Sienna Mapelli Mozzi

La fille de la princesse Béatrice, Sienna, 1 an, est 10e sur le trône britannique.