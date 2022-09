Le ROI Charles III conduira la famille royale à pied dans une procession poignante derrière le cercueil de la reine lorsqu’elle traversera Édimbourg aujourd’hui.

Sa Majesté sera emmenée du palais de Holyroodhouse à la cathédrale Saint-Gilles voisine dans un sombre voyage pour permettre au public de lui rendre hommage.

Le roi Charles dirigera une partie de la famille royale à pied lors du service d’aujourd’hui pour la reine à Édimbourg Crédit : PA

Le cortège verra le cercueil de la reine voyager en ligne droite jusqu’à Canongate et le Royal Mile au cœur de la ville.

Le roi Charles conduira à pied une partie de la famille royale, qui devrait être le duc d’York, le comte de Wessex, la princesse royale et son mari le vice-amiral Sir Tim Laurence.

Pendant ce temps, Camilla, la reine consort et d’autres membres de The Firm suivront en voiture.

On ne sait pas si les princes William et Harry et les épouses Kate et Meghan Markle seront impliqués dans le cortège – mais il y a des spéculations qu’ils feront partie du cortège.

On pense que les frères en conflit marchent côte à côte mercredi, lorsque leur grand-mère arrive à Londres, et lundi prochain pour les funérailles de la reine.

Samedi, William, maintenant le prince de Galles, sa femme Kate, et Harry et Meghan ont fait front commun lors d’une apparition au château de Windsor où ils ont vu des fleurs et des lettres laissées par le public.

Cela vient comme…

Une fois à la cathédrale St Giles, la famille royale et une congrégation provenant de tous les domaines de la société écossaise assisteront à un service d’action de grâce pour sa vie.

Les membres du public pourront voir le cercueil pour lui rendre hommage pendant 24 heures avant qu’il ne soit emmené à Londres avant une période de repos.

Au cours de sa journée à Édimbourg, le roi inspectera la garde d’honneur au palais de Holyroodhouse, avant d’assister à la cérémonie des clés sur le parvis.

Au palais, le roi tiendra des audiences avec le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon.

Il rencontrera ensuite Alison Johnstone, présidente du Parlement écossais.

Des mots de sympathie seront exprimés par le Parlement écossais lorsque Charles et Camilla seront présents pour recevoir une motion de condoléances, à laquelle le roi répondra.

Plus tard dans la soirée, le roi et d’autres membres de sa famille, probablement ses frères et sœurs, organiseront une veillée à la cathédrale en l’honneur de la reine.

La couronne d’Écosse sera placée sur son cercueil et elle restera en état à partir de 17 heures pendant une journée afin que le public puisse lui rendre hommage.

La reine se rendra ensuite au palais de Buckingham puis à Westminster Hall, où elle reposera en état de mercredi jusqu’au matin de ses funérailles lundi prochain.

Charles et Camilla sont à Londres ce matin et visiteront Westminster Hall avant de se diriger vers le nord, où les deux chambres du Parlement exprimeront leurs condoléances au couple.

Le cercueil de Sa Majesté est arrivé à Édimbourg dimanche alors que la reine quittait son bien-aimé Balmoral pour la dernière fois.

Des milliers de personnes ont bordé des routes et des rues à travers l’Écosse alors que Sa Majesté effectuait son dernier voyage, passant par Aberdeen, Perth et Dundee.

Son cercueil était chargé de fleurs de son jardin à son trou de culasse écossais – y compris les pois sucrés préférés de la reine.

Des millions de personnes sont prêtes à voir le cercueil de la reine avant ses funérailles lundi prochain.

Les files d’attente devraient durer des heures et les photos et vidéos seront strictement interdites.

Les responsables affirment que les conditions météorologiques peuvent également être difficiles pour ceux qui font la queue et que la sécurité sera renforcée.

Le prince Harry serre la main des membres du public, devant le château de Windsor samedi Crédit : Getty

Meghan Markle s’agenouille pour parler aux enfants à Windsor dimanche Crédit : Getty

La princesse de Galles est apparue émue lors de sa rencontre avec le public au château de Windsor samedi Crédit : PA

La princesse de Galles, le prince de Galles, le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex ont uni leurs forces pour rencontrer des sympathisants au château de Windsor samedi Crédit : Getty