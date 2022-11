Le roi Charles célèbre son premier anniversaire en tant que monarque tandis que le triangle amoureux passé domine la nouvelle saison de “The Crown”

Le roi Charles III fête lundi son premier anniversaire sur le trône.

Le monarque a 74 ans.

Buckingham Palace a partagé une nouvelle photo du roi Charles en l’honneur de son anniversaire qui le montre appuyé contre un arbre dans le Windsor Great Park.

“Le roi est officiellement devenu Park Ranger de Windsor Great Park, 70 ans après que son père, le duc d’Édimbourg, a été nommé à ce poste”, a tweeté le palais. “Le Ranger offre des conseils au Ranger adjoint et à son équipe dans la gestion quotidienne de l’un des plus anciens domaines du pays.”

Le prince William et la duchesse Kate Middleton ont également partagé une photo de Charles sur leur propre compte Twitter.

“Je souhaite un très joyeux anniversaire à Sa Majesté le Roi !” ils ont écrit.

Charles fête son anniversaire alors que “The Crown” remet sa liaison avec la reine consort Camilla sous les projecteurs. La cinquième saison du drame Netflix explore les difficultés auxquelles la famille royale a été confrontée dans les années 1990, notamment le divorce de Charles avec la princesse Diana.

Il a fallu des années à de nombreux Britanniques pour pardonner au roi Charles, dont l’infidélité reconnue et les liens de longue date avec Camilla ont torpillé son mariage avec Diana, connue sous le nom de “la princesse du peuple”.

L’auteure royale Angela Levin a parlé à Fox News Digital de la relation du roi avec Camilla.

Levin a déclaré que pendant des années, Camilla avait lutté contre la rupture publique du mariage de Charles et Diana. À l’époque, elle était dépeinte comme une “méchante femme” qui avait malicieusement déchiré le couple. Elle a été vilipendée comme “une destructrice de mariage” une fois de plus lors de la quatrième saison de “The Crown”, qui détaillait le triangle amoureux royal. Les téléspectateurs étaient tellement furieux que le compte Twitter de Clarence House de Charles et Camilla a dû désactiver les commentaires en raison du contrecoup.

Charles et Camilla se sont rencontrés pour la première fois après avoir été présentés lors d’un match de polo en 1970. Elle avait 23 ans et Charles était considéré comme le célibataire le plus éligible de Grande-Bretagne. Les deux sont devenus instantanément proches, mais la romance a été interrompue par les huit mois de service naval de Charles.

Le couple s’est séparé en 1973 lorsque Charles est parti en mer. Camilla a ensuite épousé Andrew Parker Bowles la même année. Charles a épousé Lady Diana Spencer en 1981. Selon les rapports, Charles et Camilla ont ravivé leur romance en 1986. Puis en 1993, un appel téléphonique intime entre Charles et Camilla a fui, secouant le palais et confirmant les rapports persistants d’une liaison.

La tragédie a frappé en 1997 lorsque Diana est décédée des suites de blessures elle a été victime d’un accident de voiture à Paris à l’âge de 36 ans. Deux ans plus tard, Camilla et Charles ont fait leur première apparition publique. Le couple a dit “oui” lors d’une cérémonie privée en 2005.

L’humeur du public s’est adoucie depuis que Camilla est devenue membre de la famille royale. Elle a assumé des rôles dans plus de 100 organisations caritatives, se concentrant sur un large éventail de questions, notamment la promotion de l’alphabétisation, le soutien aux victimes de violence domestique et l’aide aux personnes âgées. Charles semble plus détendu à côté d’elle alors qu’ils assument ensemble les fonctions royales.

Avant la sortie de la nouvelle saison de “The Crown”, Netflix a ajouté un avertissement pour souligner que la série est fictive.

YouTube et Poignées Twitter de la série dites maintenant : “Inspirée d’événements réels, cette dramatisation fictive raconte l’histoire de la reine Elizabeth II et des événements politiques et personnels qui ont façonné son règne.”

Le géant du streaming a également affirmé que l’émission “a toujours été présentée comme un drame basé sur des événements historiques”, a rapporté BBC News.

La clause de non-responsabilité notant que la série est fictive a suivi les réactions négatives de nombreuses personnes, dont Dame Judi Dench.

“Alors que beaucoup reconnaîtront” The Crown “pour le récit brillant mais fictif des événements qu’il est, je crains qu’un nombre important de téléspectateurs, en particulier à l’étranger, ne considèrent sa version de l’histoire comme entièrement vraie”, a-t-elle expliqué dans une lettre. au Times de Londres.

“Compte tenu de certaines des suggestions blessantes apparemment contenues dans la nouvelle série – que le roi Charles a comploté pour sa mère d’abdiquer, par exemple, ou a suggéré une fois que la parentalité de sa mère était si déficiente qu’elle aurait mérité une peine de prison – c’est à la fois cruellement injuste pour les individus et préjudiciable à l’institution qu’ils représentent.

