Le roi Charles, Camilla, William et Kate organisent une réception au palais de Buckingham alors que Harry et Meghan reçoivent un prix à New York

Le roi Charles III, Camilla, la reine consort, le prince William et Kate Middleton se sont tous vêtus de leur tenue royale mardi soir alors qu’ils organisaient un dîner officiel en cravate blanche au palais de Buckingham.

La réception diplomatique annuelle intervient après le retour de William et Kate de leur premier voyage aux États-Unis en huit ans et alors que le prince Harry et Meghan Markle se préparent à recevoir le prix Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope lors d’un gala à New York mardi.

Camilla et Kate brillaient respectivement dans les diadèmes de saphir belge et de fleur de lotus alors qu’elles accueillaient les invités pour l’événement.

Le diadème en saphir belge, également connu sous le nom de diadème en saphir victorien, appartenait à la reine Elizabeth II, décédée à l’âge de 96 ans en septembre.

La princesse de Galles avait l’air svelte dans une robe Jenny Packham à motifs rouges et une paire de boucles d’oreilles en diamant ayant appartenu à la reine.

La reine consort portait une robe noire Anne Valentine avec un collier de diamants et de saphirs assorti à son diadème qui était un cadeau de mariage à la reine de son père, le roi George VI.

Le diadème de fleur de lotus, que Kate a porté pour la dernière fois en 2015, a été façonné par la reine mère à partir d’un collier que son mari George VI lui a offert pour le mariage en 1923.

L’événement, qui a eu lieu pour la première fois depuis avant la pandémie, aurait dû être organisé par la reine en mars dernier au château de Windsor, mais a été reporté par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La réception “célèbre la présence à Londres de l’un des plus grands corps diplomatiques au monde”, selon le palais de Buckingham.

Pendant ce temps, mardi, Harry et Markle ont assisté au gala du prix Ripple of Hope 2022, animé par Alec Baldwin, mardi soir à New York, alors que des reportages tourbillonnent sur leur prochaine sortie de docuseries “Harry & Meghan”.

Les Sussex ont été choisis pour recevoir le prix de la fondation Robert F. Kennedy en “reconnaissance de leur travail sur la justice raciale, la santé mentale et d’autres initiatives d’impact social par le biais de leur fondation Archewell”, selon un communiqué de presse de l’organisation de défense des droits de l’homme.

Plus tôt cette semaine, Netflix a publié une bande-annonce du documentaire révélateur de Harry et Meghan dans lequel Harry parle de la “douleur et de la souffrance des femmes qui se marient” dans la famille royale, qualifiant la relation avec le palais et les tabloïds de “jeu sale”. La première partie du documentaire sera diffusée jeudi.