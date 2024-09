Le roi Charles brise le cœur de sa mère avec son règne fragile

Les experts pensent que le roi Charles aurait conduit sa mère, la reine Elizabeth, à un chagrin total, à cause de son règne « fragile » sur l’Angleterre et des problèmes survenus depuis son décès avec le prince Andrew, le prince William, le prince Harry et Meghan Markle.

Des affirmations à ce sujet ont été partagées par l’auteur royal Liz Jones.

Elle a exposé ses réflexions sur le sujet dans un article pour le Courrier quotidien.

Dans cet article, elle déclare : « La reine aurait le cœur brisé de savoir que Charles, après avoir attendu si longtemps pour porter la couronne, est devenu si fragile si rapidement. »

« Il y a aussi le problème de Harry. Je pense que la reine aurait conseillé à Charles de laisser plus de temps à Harry lorsqu’il s’est rendu à Buckingham Palace après avoir appris la maladie de son père en février de cette année. »

« Elle aurait dit à son fils que ce n’était pas une bonne idée d’être aussi peu généreux. »

« Et je crois qu’elle dirait fermement à William d’y aller doucement avec Harry aussi. »