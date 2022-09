Les quatre enfants de la reine se sont inclinés la tête dans une veillée solennelle sur le cercueil de leur mère.

Le roi Charles III se tenait avec les frères et sœurs la princesse Anne et les princes Edward et Andrew alors que les personnes en deuil défilaient.

Le roi Charles III est arrivé pour une veillée qui garde le cercueil de sa mère avec ses frères et sœurs

Ils ont baissé la tête pour la veillée

La princesse royale, qui hier a fait une révérence émotionnelle au cercueil en chêne de sa mère, est la première femme à participer à la traditionnelle veillée des princes.

Plus tôt dans la journée, les quatre enfants de la reine ont marché derrière son cercueil lors d’une poignante procession à travers Édimbourg.

Et des centaines de personnes en deuil ont défilé devant le cercueil de la reine à la cathédrale St Giles d’Édimbourg pour rendre hommage après un service de Thanksgiving.

Beaucoup ont fait la révérence à Sa Majesté, baissé la tête, croisé leur cœur ou salué alors qu’ils s’arrêtaient dans une réflexion silencieuse.

Des milliers de personnes devraient suivre alors qu’elle repose dans l’état jusqu’à demain soir, lorsque son cercueil reviendra à Londres.

Certains faisaient la queue depuis 7h du matin.

La couronne écossaise a été placée sur son cercueil, drapée dans le Royal Standard of Scotland, lors d’un service de Thanksgiving dans le bâtiment historique.

En ouvrant le service, le révérend Calum MacLeod a déclaré que “l’amour de Sa Majesté pour l’Écosse était légendaire”.

Il a suivi une procession poignante à travers la capitale écossaise alors que le roi Charles conduisait le cercueil devant des milliers de sympathisants.

Le voyage de Holyroodhouse à la cathédrale St Giles a fait écho au même voyage qu’elle a fait il y a 70 ans après son couronnement.

Le Lord Lieutenant d’Édimbourg, Robert Aldridge, a déclaré hier: “L’Écosse peut être très fière que Sa Majesté ait chéri son temps ici et maintenant les yeux du monde seront tournés vers la capitale alors que nous nous unissons dans le deuil national et annonçons notre nouveau roi.

“C’est le moment pour nos communautés de se serrer les coudes et pour les gens de réfléchir à notre histoire commune.

“L’effusion de chagrin des citoyens et des visiteurs est touchante et démontre la relation spéciale que la ville partageait avec la reine.”

La reine devrait voler de l’aéroport d’Édimbourg à RAF Northolt dans l’ouest de Londres à 18 heures demain, accompagnée de la princesse Anne.

Son cercueil se rendra ensuite en corbillard jusqu’au palais de Buckingham et une procession le conduira mercredi à Westminster Hall.

Elle y reposera ensuite en grande pompe jusqu’à 6h30 lundi prochain, jour de ses obsèques.

Jusqu’à un million de personnes en deuil devraient défiler et les files d’attente pourraient durer 12 heures et s’étendre sur trois miles.

C’est cinq fois les 200 000 personnes qui ont rendu hommage à la reine mère en 2002.

L’itinéraire serpentera à travers Londres et sera bordé de toilettes portables supplémentaires et de stations d’eau.

Les médecins des hôpitaux Guy et St Thomas à proximité sont en attente au cas où ceux qui font la queue tomberaient malades.

Des milliers de personnes font la queue devant St Giles en attendant de rendre hommage à la reine Crédit : AFP

Le prince Charles et ses frères et sœurs ont mené une procession aujourd’hui Crédit : Reuters

Les membres de la famille royale avaient l’air solennels en suivant le corbillard de leur mère Crédit : Reuters