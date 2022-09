Le roi Charles, alors âgé de 4 ans, a l’air “ennuyé” lors de la cérémonie de couronnement de la reine dans une photo de retour

La reine Elizabeth II, qui était la plus ancienne dirigeante de Grande-Bretagne, est décédée à l’âge de 96 ans jeudi en Écosse. Selon un communiqué du palais de Buckingham, la reine est décédée paisiblement, entourée de sa famille, au château de Balmoral en Écosse. Après son décès, une déclaration du nouveau roi britannique Charles III a déclaré que le décès de la reine, sa “mère bien-aimée”, était un “moment de plus grande tristesse” pour lui et tous les membres de la famille royale. “Nous pleurons profondément le décès d’une souveraine chérie et d’une mère très aimée”, lit-on. Pour rendre hommage à la reine Elizabeth II, plusieurs utilisateurs sur les réseaux sociaux partagent des photos inédites et rares de la monarque avec sa famille. Au milieu de cela, une photo d’enfance du roi Charles III, âgé de 73 ans, devient virale sur les réseaux sociaux.

Apparemment, la photo du roi Charles a été cliquée lors de la cérémonie de couronnement de la reine Elizabeth II en 1953. La reine n’avait que 27 ans lorsqu’elle a pris le trône de l’Empire britannique, tandis que le roi Charles avait environ quatre ans. Dans l’image virale, une version beaucoup, beaucoup plus jeune de Charles semble extrêmement ennuyée alors qu’il se tient entre la reine Elizabeth la reine mère (sa grand-mère) et la princesse Margaret (sa tante). Plaçant sa main sur le visage, le roi Charles donne un regard fixe alors que la caméra le capture. La photo du roi Charles est apparue pour la première fois sur Internet en 2019.

Il a été partagé en ligne par le Royal Collection Trust pour marquer le 66e anniversaire du couronnement de la reine Elizabeth II. Comme le rapporte People, la cérémonie qui a eu lieu en 1953 a commencé à 11h15 et a duré environ trois heures. Notamment, le roi Charles est devenu le premier enfant à assister au couronnement de sa mère en tant que souverain. À l’époque, la sœur du roi Charles, la princesse Anne, n’avait que 2 ans et était considérée comme trop jeune pour assister à la cérémonie. Apparemment, le roi Charles a reçu une invitation spéciale adaptée aux enfants pour la cérémonie.

