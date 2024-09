Le roi Charles adresse un dernier avertissement au prince Andrew au sujet de la Royal Lodge

Le roi Charles couvre à la fois ses gardes du corps et une allocation de subsistance

Selon certaines informations, le roi Charles « perdrait patience » envers le prince Andrew et lui aurait présenté « seulement deux options possibles » concernant sa résidence à Windsor.

Bien qu’il ait quitté ses fonctions officielles il y a près de cinq ans, Andrew, 64 ans, continue de résider dans la vaste Royal Lodge de Windsor. Son service de sécurité policière lui a été retiré après sa chute en disgrâce, et Charles couvre désormais à la fois ses gardes du corps et une indemnité de subsistance.

Cependant, selon les informations du Times, Charles est de plus en plus frustré par Andrew et l’exhorte à quitter la Royal Lodge. Le roi aurait présenté « deux options » pour l’avenir d’Andrew.

Une option serait qu’Andrew trouve un moyen de couvrir ses dépenses de sécurité et de ménage de manière indépendante, sans dépendre du soutien financier de Charles.

Cela représente un défi pour Andrew, qui n’a pas eu de revenu significatif en dehors de sa pension navale depuis sa disgrâce en raison de ses liens avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

La deuxième option serait qu’Andrew déménage dans un « logement plus adapté », comme Frogmore Cottage, l’ancienne résidence de Harry et Meghan. Située dans le périmètre de sécurité du domaine de Windsor, Frogmore a été rénovée par les Sussex avant leur départ de leurs fonctions royales.

On pense que Charles serait prêt à soutenir Andrew et son ex-femme, Sarah Ferguson, s’ils choisissaient d’emménager dans le Frogmore Cottage actuellement inoccupé.

Une source a déclaré au Times : « Cela fait maintenant deux ans que le roi règne et il veut que cette affaire soit réglée. »

Le mois dernier, le Sun a révélé que Charles avait licencié les dix membres de l’équipe de sécurité privée d’Andrew.

Un initié du palais a déclaré au Sun : « Tout le monde spécule que cela signifie que le duc devra quitter la loge royale. »

La source a ajouté : « Quelle autre raison pourrait-il y avoir pour lui retirer sa sécurité ?

« Ils travaillent tous les dernières semaines de leur contrat jusqu’à la fin octobre.

« Personne ne semble vouloir les remplacer. Ce n’est un secret pour personne que le roi veut le faire partir. »

Cela survient après qu’il soit apparu que Charles augmentait la pression sur Andy dans une confrontation surnommée le « siège de Royal Lodge » en mai plus tôt cette année.

Le roi aurait averti son frère que ses conditions de vie pourraient devenir « de plus en plus froides et inconfortables ».

Plus tôt cette année, The Sun a révélé en exclusivité qu’Andrew, qui réside au Royal Lodge avec son ex-femme Sarah Ferguson, a décliné l’offre de déménager à proximité de Frogmore Cottage, auparavant occupé par Harry et Meghan.

Selon les amis du duc, son bail « en béton » de 75 ans sur le Royal Lodge lui donne peu de raisons de quitter la maison dans laquelle il vit depuis 20 ans.

Les initiés du palais ont constamment souligné que même si Andrew « reste le frère du roi » et est le bienvenu aux réunions de famille, il ne reviendra jamais aux fonctions publiques.