Le roi Charles a le « ressort dans ses pas » et attend avec impatience le « deuxième chapitre » de son règne après un début tumultueux gâché par le diagnostic de cancer du monarque avec Kate et par une rupture croissante avec son fils Harry et le prince Andrew

On dit que le roi Charles a « le pas léger » alors que le souverain attend avec impatience le « deuxième chapitre » de son règne.

Le début du règne de Charles a été gâché par des divisions croissantes avec son fils, le prince Harry, et son frère, le prince Andrew, ainsi que par Kate Middleton et les diagnostics surprises de cancer du roi.

Cependant, alors que son règne entre dans sa troisième année, le roi serait impatient de retourner au travail avec une « vigueur renouvelée ».

Une source a déclaré le Daily Mirror: « Il s’est passé beaucoup de choses, mais le roi a toujours été optimiste. Il ne s’est jamais permis de remettre en question l’avenir, il a tout abordé de front.

« Il est maintenant de retour aux affaires. Il a retrouvé un peu de dynamisme et de vigueur. Tout semble positif, ce qui est une bonne chose. »

Une source a ajouté : « Le roi a vraiment le sentiment qu’il s’agit du deuxième chapitre de son règne et il est très optimiste quant à l’avenir. »

Le premier chapitre de la royauté du roi a été marqué par des divisions croissantes entre Charles et son fils, Harry, et son frère Andrew.

Un initié du palais a affirmé que le roi souhaitait une meilleure relation avec son plus jeune fils, mais ils ont déclaré que Charles était « concentré sur des choses qu’il considère comme plus importantes en ce moment ».

Entre-temps, il a été rapporté précédemment que le roi aurait perdu patience avec son frère, le prince Andrew, en raison de son refus persistant de quitter la Royal Lodge.

Charles tente depuis longtemps de faire sortir le duc d’York de la propriété de 30 pièces et d’une valeur de 30 millions de livres sterling à Windsor, dans laquelle il vit avec son ex-femme Sarah Ferguson.

Andrew, 64 ans, a insisté pour rester dans le manoir malgré le fait qu’il ait quitté ses fonctions officielles il y a près de cinq ans.

L’autre événement majeur de son règne jusqu’à présent a été le diagnostic surprise d’un cancer chez le roi en février.

Il a également été annoncé récemment que la princesse de Galles, à qui on a également diagnostiqué un cancer cette année, pourrait revenir à la vie publique très bientôt. Il semblerait que Kate pourrait faire une apparition à la cérémonie du jour du Souvenir en novembre prochain.

Tout au long de son traitement, le monarque a dû tirer « un grand réconfort et une grande force » de l’amour et du soutien de sa famille.

Le roi et la reine effectuent actuellement leurs derniers préparatifs pour leur première tournée internationale alors que Charles et Camilla se préparent à se rendre en Australie et à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth à Samoa le mois prochain.

Il a également été annoncé récemment que la princesse de Galles – à qui on a également diagnostiqué un cancer cette année – pourrait revenir très bientôt à la vie publique.

Il semblerait que Kate puisse faire une apparition à la cérémonie du Jour du Souvenir en novembre prochain et des plans seraient également déjà en cours pour sa cérémonie annuelle de chants de Noël télévisés « Together at Christmas » à l’abbaye de Westminster en décembre.