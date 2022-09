Le roi Charles a laissé une note personnelle sur le cercueil de la reine Elizabeth

C’était un message d’adieu du roi Charles III, fils aîné et héritier de la reine, qui disait simplement : « En mémoire affectueuse et dévouée. Charles R.”

Les notes personnelles sur les cercueils de ceux qui ont des funérailles publiques sont une tradition non officielle dans la famille royale depuis des décennies. La reine avait précédemment laissé des notes sur les cercueils de sa mère, la reine Elizabeth, la reine mère, décédée en 2002, et de son mari, le prince Philip, décédé l’année dernière.

Pour sa mère, la reine a écrit son message d’adieu sur le même papier à lettres du palais de Buckingham portant le grand sceau du royaume que Charles l’a fait pour son cortège funèbre du lundi. Pour son mari de 74 ans, elle aurait utilisé sa papeterie personnelle. Dans les deux notes, la reine a signé ses messages non pas comme “Regina” mais comme le plus familier “Lillibet”, son nom de jeune fille.

Un spectacle mémorable des funérailles de la princesse Diana en 1997 était l’enveloppe cachée à l’intérieur du spray floral blanc et adressée par l’un de ses enfants, le prince William, alors âgé de 15 ans, et le prince Harry, alors âgé de 12 ans. Il lisait simplement “Maman”.

Les notes d’adieu n’ont pas été échangées exclusivement entre les membres de la famille royale : lorsque le père de la reine Elizabeth, le roi George VI, est décédé en 1952, le premier ministre Winston Churchill a laissé une note dans l’hommage floral au roi qui disait : « For Valour », le mêmes mots inscrits sur la Croix de Victoria, la plus haute distinction décernée aux membres des forces armées britanniques.

Selon le palais de Buckingham, le roi a demandé que la couronne contienne des fleurs et du feuillage coupés des jardins du palais de Buckingham, Clarence House – où William, prince de Galles, et sa femme Catherine, princesse de Galles, résident officiellement à Londres – et Highgrove House , où Charles et sa femme Camilla, reine consort, vivent dans le Gloucestershire.