Le roi Charles “a hâte d’une trêve” avec le prince Harry, Meghan Markle, expert royal dit: Il est “optimiste”

Le roi Charles espère qu’avec le temps, il pourra faire la paix avec son plus jeune fils et sa belle-fille.

Des sources du palais ont récemment déclaré au Telegraph que le monarque avait vu “d’énormes lueurs d’espoir” lors de ses récentes interactions avec le duc et la duchesse de Sussex au milieu de la mort de la reine Elizabeth.

“Je ne pense pas que quiconque nierait que le prince Harry et Meghan Markle se sont comportés publiquement lors de la perte de la reine Elizabeth II”, a déclaré Kinsey Schofield, expert royal et animateur du podcast “To Di For”, à Fox News Digital.

“Nous avons entendu des rumeurs de négociations de titres pour les enfants et d’invitations annulées”, a-t-elle partagé. “Il y a eu des moments indéniablement inconfortables pendant le séjour de Harry et Meghan au Royaume-Uni. Cependant, le roi Charles est un optimiste et a apprécié leur présence atténuée tout au long du processus. Le roi est impatient d’une trêve mais malheureusement, il y a trop de choses dans le pipeline qui pourrait mettre en péril la relation des Sussex avec le nouveau monarque.”

La reine est décédée le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans. Les Sussex, qui étaient au Royaume-Uni pour soutenir certaines de leurs œuvres caritatives, ont participé à des événements pour pleurer la défunte royale et ont assisté à ses funérailles d’État.

Malgré les relations tendues au sein de la famille, un initié royal a souligné au point de vente que le roi “aime ses deux enfants”, faisant référence à Harry et à son frère aîné, le prince William.

“Au cours des 16 derniers jours environ, il y a eu d’énormes lueurs d’espoir. En ce qui concerne l’avenir, il y a l’espoir d’une cause d’unité”, a affirmé la source.

Pourtant, les tensions seraient restées élevées pour plusieurs raisons.

Harry, qui s’est rendu seul à Balmoral “plusieurs heures derrière d’autres membres de la famille royale”, n’aurait pas été informé de la mort de sa grand-mère avant la publication en ligne de l’annonce publique. L’homme de 38 ans aurait été “forcé à la place de se renseigner à partir des informations”.

Un porte-parole de Charles, 73 ans, a déclaré à Fox News Digital que tous les membres de la famille royale avaient été informés avant qu’une annonce publique ne soit faite. Des sources ont affirmé au point de vente que Harry avait été contacté “quelques minutes” avant que la déclaration ne soit publiée par le roi peu de temps avant l’atterrissage de l’avion du duc de Sussex à Aberdeen.

Lorsque Charles a fait référence au duc et à la duchesse de Sussex dans son premier discours en tant que roi, certains étaient catégoriques sur le fait que c’était sa façon d’étendre une branche d’olivier. Cependant, “d’autres ont suggéré que ce n’était guère plus qu’un mouvement de relations publiques”, a révélé le média. Le couple a fait face à plus de drame impliquant le droit de Harry de porter son uniforme militaire, ainsi qu’une invitation “envoyée par erreur” à une réception d’État au palais de Buckingham.

Alors que les Sussex sont maintenant de retour en Californie, Schofield a déclaré qu’il y avait toujours des inquiétudes au sein du palais concernant leur prochain déménagement.

“Le livre du prince Harry préoccupe gravement le palais”, a-t-elle expliqué. “De quoi parle le documentaire Netflix ? Le défilé des comédiens à venir sur le podcast de Meghan Markle va-t-il toucher la famille royale ? Meghan continuera-t-elle à choisir de travailler avec des médias qui ont été si vulgaires et critiques envers la famille royale ? Ce sont les questions que le personnel du palais rebondit les uns sur les autres lorsqu’ils débattent d’un avenir qui inclut le prince Harry et Meghan.”

“La famille royale est actuellement dans un état très fragile et le roi Charles craint probablement que des gens travaillent contre lui”, a-t-elle poursuivi. “Mais il faudra beaucoup de temps aux Sussex pour reconstruire une relation honnête avec la famille de Harry. Toute” lueur d’espoir “documentée est probablement liée aux relations familiales et moins à l’institution. Harry et Meghan seront-ils invités à Noël? Très probablement. Seront-ils bientôt invités à représenter la couronne ? J’en doute fortement.”

En juillet 2021, Random House a annoncé qu’Harry écrivait un “mémoire intime et sincère”. À l’époque, il a été signalé que l’éditeur prévoyait de publier le livre, actuellement sans titre, fin 2022. Cependant, il n’y a pas eu de nouvelles mises à jour concernant le livre ou sa date de sortie.

En mai de cette année, il a été rapporté que le couple travaillait sur un documentaire “plus juteux” pour Netflix sur leur vie à Montecito. Les représentants des Sussex et du géant du streaming ont refusé de commenter à l’époque. Un producteur a déclaré à Page Six que les détails “sont en suspens”.

Les Sussex seraient également préoccupés par le fait que Charles n’ait toujours pas donné le titre de prince et de princesse à leurs deux enfants Archie et Lilibet. Beaucoup ont supposé que le changement se serait produit dès que Charles serait devenu roi.

Des sources ont allégué que Charles attendait de voir ce que le livre de Harry contiendrait avant de prendre une décision. L’auteur royal Katie Nicholl a déclaré à True Royalty TV qu’Archie et Lilibet recevraient probablement des titres si les Sussex pouvaient rétablir la confiance avec le roi.

“On me dit que c’est un signal très clair du roi”, a-t-elle déclaré. “Il est prêt à donner ces titres, mais cela s’accompagne d’une mise en garde, et cette mise en garde est la confiance.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.