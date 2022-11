Le roi Charles a estimé que sa mère, la reine Elizabeth, “était froide et distante” pendant son enfance “solitaire”, selon l’auteur

Christopher Andersen pense qu’il y a une raison pour laquelle le roi Charles est “l’un des souverains les plus excentriques que la Grande-Bretagne ait jamais eu”.

L’auteur a écrit un nouveau livre sur le monarque, intitulé « Le roi : la vie de Charles III ». Andersen, qui a déjà écrit des livres sur la famille royale britannique, s’est entretenu avec de nombreux initiés du palais qui ont fait des révélations choquantes sur l’homme de 73 ans.

“Il y a tellement de choses sur Charles que vous pouvez vraiment retracer son enfance, qui était d’une solitude déchirante”, a récemment déclaré Andersen à ETOnline. “Charles a décrit sa relation avec sa mère [by saying] qu’elle était froide et distante, que son père était un tyran qui l’a harcelé, qui l’a fait pleurer devant d’autres personnes, l’a physiquement intimidé.”

“Je pense que c’est très révélateur que Charles n’ait passé qu’un garçon… deux périodes de 15 minutes par jour [with his parents]”, a allégué Andersen. “… Lorsqu’il a subi une amygdalectomie, lorsqu’il a eu une très grave grippe, lorsqu’il est tombé dans les escaliers et s’est cassé la cheville, lorsqu’il a subi une appendicectomie d’urgence à l’âge de 13 ans, ni sa mère ni son père ne lui a rendu visite à l’hôpital.”

Andersen a souligné que Charles avait été envoyé dans un internat en Écosse, une expérience qualifiée de “pur enfer”.

“Ce qu’il a vécu est vraiment assez alarmant”, a déclaré Andersen. “En tant que garçon, en tant que jeune homme, il était régulièrement battu par des étudiants plus âgés, suspendu nu dans une douche et aspergé d’eau froide et laissé là. Il a été roué de coups et plaqué au sol.”

“Il a écrit ces lettres suppliantes à ses parents pour qu’ils le retirent de l’école”, a déclaré Andersen au point de vente. “Selon les normes d’aujourd’hui, cela s’apparenterait à du bizutage ou à de la maltraitance d’enfants, franchement, et pourtant ses parents ont fermé les yeux. Je pense que cela a causé un énorme ressentiment.”

Mercredi soir, un ancien camarade de classe de Charles s’est exprimé dans le documentaire d’ITV “Charles : Our New King”.

Dans ce document, il alléguait que Charles avait été tourmenté alors qu’il fréquentait Gordonstoun, un pensionnat en Écosse. Le futur roi a suivi les traces de son père et a fréquenté l’école dès l’âge de 13 ans.

“L’une des erreurs qui ont été commises lorsque Charles est arrivé à Gordonstoun, c’est qu’on nous a tous dit qu’il devait être traité comme tout le monde”, a déclaré John Stonborough. “Mais il n’était pas tout le monde, n’est-ce pas? Il allait être le roi d’Angleterre.”

“Il avait un détective privé, nous n’avions pas de détectives privés”, a-t-il allégué. “Et quand il est venu, ils ont renforcé toutes les règles, et c’est devenu une école plus stricte, et je pense que certaines personnes s’en sont pris à lui. J’ai en fait été témoin d’une attaque directe contre le prince Charles lors d’un match de rugby quand … un gars a tiré son oreille, et un autre gars l’a frappé. Et il y avait un peu de fierté que ces gens aient réussi à chronométrer le futur roi d’Angleterre.

Stonborough a déclaré que Charles ne s’était jamais plaint et qu’il “l’avait simplement supporté”.

“Il avait du mal à se faire des amis… les gens avaient du mal à se lier d’amitié avec lui parce qu’ils se faisaient taquiner s’ils essayaient d’être son ami”, a déclaré Stonborough.… Mais vous savez, c’était la personne la plus remarquablement stoïque. Il ne s’est jamais plaint… certainement pas que nous en soyons conscients. Il l’a juste supporté, il s’est bien entendu. Et je pense que Gordonstoun a probablement mis un peu d’acier dans sa colonne vertébrale.”

Le documentaire a partagé que Charles a défendu l’école lors de son discours à la Chambre des Lords au milieu des années 70.

“Je suis toujours étonné par la quantité de pourriture dont parle Gordonstoun et l’utilisation négligente d’anciens clichés utilisés pour le décrire”, a déclaré Charles à l’époque. “C’était seulement difficile dans le sens où cela exigeait plus de vous en tant qu’individu que la plupart des autres écoles – mentalement ou physiquement.”

“J’ai de la chance car je crois que cela m’a beaucoup appris sur moi-même et sur mes propres capacités et handicaps”, a expliqué Charles. “Cela m’a appris à accepter les défis et à prendre des initiatives.”

Charles est devenu roi lorsque sa mère, la monarque la plus ancienne de Grande-Bretagne, est décédée le 8 septembre. Elle avait 96 ans.