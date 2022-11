Le roi Charles a demandé à des valets de presser son propre dentifrice et de laver ses sous-vêtements à la main, selon un auteur royal

D’autres initiés du palais se sont manifestés pour révéler les prétendues bizarreries du roi Charles.

L’auteur royal Christopher Andersen a écrit un nouveau livre intitulé “The King: The Life of Charles III”, pour lequel il a parlé à de nombreuses sources du fils aîné de la reine Elizabeth II. Le livre, qui sortira le 8 novembre, révèle de nombreux détails surprenants sur “l’un des souverains les plus excentriques que la Grande-Bretagne ait jamais eus”.

Andersen allègue que l’ancien valet Michael Fawcett était chargé de presser du dentifrice sur la brosse à dents monogrammée du royal, ainsi que de se raser le visage et de l’aider à mettre un pantalon et ses chaussures. Fawcett aurait également disposé le pyjama de l’homme de 73 ans.

Andersen a également affirmé que l’ancienne nounou de Charles, Mabel Andersen, avait été retirée de sa retraite pour réparer son ours en peluche d’enfance.

LE ROI CHARLES VOYAGE AVEC SON OURS EN PELUCHE, UN SIÈGE DE TOILETTE SUR MESURE, L’AUTEUR RÉCLAME : “IL VEUT CE QU’IL VEUT”

“[She] était le seul être humain autorisé à prendre une aiguille et du fil pour [former] L’ours en peluche du prince Charles”, a déclaré un ancien valet de chambre à Andersen, cité par Page Six jeudi. .”

Andersen a également allégué que Ken Stronach, un autre ancien valet de chambre, était chargé de laver à la main les sous-vêtements du royal et de s’assurer que la peluche bien-aimée de Charles était à ses côtés.

Un ancien domestique a affirmé à l’auteur que Charles était tout aussi méticuleux dans sa routine matinale. Le plateau du petit-déjeuner de l’ancien prince de Galles devait “contenir une tasse et une soucoupe à droite avec une cuillère en argent pointant vers l’extérieur à un angle de cinq heures. Le beurre doit venir en trois boules et être réfrigéré. Le toast royal est toujours sur un plateau en argent, jamais sur une assiette. Des confitures, gelées, marmelades et miel assortis sont servis sur un plateau en argent séparé.

Quant au dîner, l’ancien assistant a affirmé qu’une salade verte devait toujours être présente, ainsi qu’un œuf à la coque.

“Les chefs de la cuisine royale préparaient normalement plusieurs œufs de trois minutes avant d’être convaincus qu’un avait été cuit pour répondre aux normes de douceur du prince”, a écrit Andersen. “Les rebuts ont été jetés.”

Le point de vente a révélé qu’en 2018, le palais de Buckingham avait dû publier une déclaration niant que Charles avait rejeté six œufs pour chacun qu’il avait mangé.

Les affirmations ont été faites lors de la première du documentaire ITV “Charles: Our New King”, diffusé mercredi soir. Dans ce document, un ancien camarade de classe alléguait que Charles avait été victime d’intimidation alors qu’il fréquentait Gordonstoun, un pensionnat en Écosse. Le futur roi a suivi les traces de son père et a fréquenté l’école dès l’âge de 13 ans.

“L’une des erreurs qui ont été commises lorsque Charles est arrivé à Gordonstoun, c’est qu’on nous a tous dit qu’il devait être traité comme tout le monde”, a déclaré John Stonborough. “Mais il n’était pas tout le monde, n’est-ce pas? Il allait être le roi d’Angleterre.”

LA REINE CONSORT CAMILLA EST « PERTURBÉE » POUR LE ROI CHARLES ALORS QUE LES MÉMOIRES DU PRINCE HARRY PRÉSENTENT SUR LA FAMILLE ROYALE : AUTEUR

“Il avait un détective privé, nous n’avions pas de détectives privés”, a-t-il allégué. “Et quand il est venu, ils ont renforcé toutes les règles, et c’est devenu une école plus stricte, et je pense que certaines personnes s’en sont pris à lui. J’ai en fait été témoin d’une attaque directe contre le prince Charles lors d’un match de rugby quand … un gars a tiré son oreille, et un autre gars l’a frappé. Et il y avait un peu de fierté que ces gens aient réussi à chronométrer le futur roi d’Angleterre.

Stonborough a déclaré que Charles ne s’était jamais plaint et qu’il “l’avait simplement supporté”.

“Il avait du mal à se faire des amis… les gens avaient du mal à se faire des amis avec lui, parce qu’ils se faisaient taquiner s’ils essayaient d’être son ami”, a déclaré Stonborough. « … Mais vous savez, il était la personne la plus remarquablement stoïque. Il ne s’est jamais plaint … certainement pas que nous en ayons jamais été conscients. Il l’a simplement supporté, il s’est bien entendu. peu d’acier dans sa colonne vertébrale.”

Le documentaire a partagé que Charles a défendu l’école lors de son discours à la Chambre des Lords au milieu des années 70.

LE FILS DE LA REINE MARGRETHE, LE PRINCE JOACHIM, DIT QU’ILS N’ONT PAS PARLÉ DEPUIS QUE LE MONARQUE A DÉPOSÉ LES TITRES DES PETITS-ENFANTS

“Je suis toujours étonné par la quantité de pourriture dont parle Gordonstoun et l’utilisation négligente d’anciens clichés utilisés pour le décrire”, a déclaré Charles à l’époque. “C’était seulement difficile dans le sens où cela exigeait plus de vous en tant qu’individu que la plupart des autres écoles – mentalement ou physiquement.”

“J’ai de la chance car je crois que cela m’a beaucoup appris sur moi-même et sur mes propres capacités et handicaps”, a expliqué Charles. “Cela m’a appris à accepter les défis et à prendre des initiatives.”