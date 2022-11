Le roi Charles “a de l’affection” pour le prince Harry malgré le fait que “Spare” laisse la famille royale “trembler dans ses bottes”

On dit que le prochain révélateur du prince Harry inquiète la famille royale britannique des mois avant qu’il n’atteigne les étagères.

En octobre, Penguin Random House a annoncé que les mémoires du duc de Sussex, intitulés “Spare”, sortiront le 10 janvier. Selon l’éditeur, l’histoire est racontée avec “une honnêteté brute et sans faille” et remplie de “perspicacité, révélation , l’examen de conscience et la sagesse durement acquise sur le pouvoir éternel de l’amour sur le chagrin.” Quelques heures après l’annonce, “Spare” est monté en flèche dans la liste des 10 meilleures ventes sur Amazon.

“Oh mon Dieu, je pense qu’ils tremblent dans leurs bottes à ce sujet”, a déclaré l’auteur Christopher Andersen à Fox News Digital. “Je pense qu’ils ont fait tout ce qu’ils [could] pour persuader Harry de ne pas publier ce livre… Je pense juste que si vous regardez ce qui s’est passé en [Queen Elizabeth II’s] funérailles, je ne vois pas les clôtures réparées. Je pensais qu’Harry avait l’air très malheureux. Bien sûr, sa grand-mère vient de mourir. Mais au-delà de cela, il n’y a pas eu de moments affectueux. Personne ne chantait ‘Kumbaya’ par quelque moyen que ce soit.”

Andersen a récemment écrit un livre sur le père de 38 ans intitulé “Le Roi: La Vie de Charles III.” Il s’est entretenu avec de nombreux initiés du palais, ainsi qu’avec ceux qui ont connu le fils aîné de la reine ou travaillé étroitement avec l’homme de 74 ans au fil des ans.

LE PRINCE HARRY N’A APPORTÉ AUCUNE MODIFICATION À SES MÉMOIRES « DE RECHANGE » APRÈS LA MORT DE LA REINE ELIZABETH, SELON L’AUTEUR

Selon Andersen, le roi “a toujours de l’affection” pour son plus jeune fils et espère qu’il pourra à nouveau réunir la famille.

“Je suis sûr qu’il veut réparer le fossé entre Harry et [his older brother Prince] William », a expliqué Andersen. « Comment [is he] va pouvoir faire ça avec ce livre qui se profile à l’horizon avec plus de révélations ? … Ça doit être impossible, je pense.”

“Je pense que Charles est entre le marteau et l’enclume ici”, a-t-il partagé. “Si Harry et Meghan [Markle] ne va pas travailler dans la famille royale, alors il veut suivre le dicton de sa mère. Et c’est, si vous n’êtes pas à temps plein, vous êtes absent. Mais du même coup, il a besoin de tout le monde sur le pont… Ça va être intéressant de voir ce qui se passera dans le futur.”

Andersen a déclaré qu’il était stupéfait d’apprendre qu’au départ, Harry n’était pas autorisé à porter son uniforme militaire pour la veillée de la reine. Après avoir déclenché une réaction violente, le palais a annoncé qu’il serait autorisé à porter son uniforme pour veiller autour du cercueil de la reine. Il portait un costume pour les funérailles.

“[Prince] Edward a été autorisé à porter un uniforme et il n’a jamais servi dans l’armée”, a déclaré Andersen.

“[Prince] Andrew, avec tous ses problèmes, était autorisé à porter un uniforme… mais Harry ne l’était pas… Cette première imposition de la loi par Charles ou ce refus de se plier au début, je pensais, était alarmant. Et en fait, si quelqu’un mérite de porter un uniforme dans la famille royale, c’est bien Harry. Je veux dire, 10 ans dans l’armée et en fait servir au combat en Afghanistan. Il l’a bien mérité, n’est-ce pas ? Et je pense qu’il en a été blessé. Je pense qu’il a été blessé par le genre de manque d’attention qui [he and his wife] arrivaient à Londres avec le reste de la famille et ils avaient hâte de rentrer aux États-Unis”

Selon le livre d’Andersen, Charles a trouvé Markle, une ancienne actrice américaine, “complètement charmante, absolument ravissante”. Andersen a allégué qu’au départ, Charles n’avait aucune idée que l’ancienne star de “Suits” était biraciale parce qu’elle “avait une ressemblance passagère” avec la sœur de Kate Middleton, Pippa. “Cela n’aurait pas du tout d’importance, bien sûr”, aurait-il dit à un ami américain. “Mais non, je ne m’en suis rendu compte que bien plus tard.”

Harry a épousé Markle, 41 ans, en 2018. Mais en 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils se retiraient en tant que membres supérieurs de la famille royale britannique. Ils ont déménagé en Californie et ont rapidement donné une interview explosive en 2021 avec Oprah Winfrey.

Le couple a parlé du profond mécontentement de Markle face à sa nouvelle vie en Angleterre, du prétendu racisme au sein de la famille royale et de la crainte de Harry que la vie de sa femme ne soit mise en danger s’ils étaient restés dans son pays natal. Harry a également dit à Winfrey que sa famille l’avait coupé financièrement et qu’il avait aidé à payer sa sécurité avec l’argent que lui avait laissé sa mère. Ils ont lancé de nombreuses initiatives, notamment un accord de production Netflix et la Fondation Archewell à but non lucratif.

LE MÉMOIRE DU PRINCE HARRY “SPAR” PEUT “ÊTRE UN DANGER” POUR LA FAMILLE ROYALE, DIT UN EXPERT

L’annonce de Penguin Random House concernant “Spare” comprenait une déclaration de Harry.

“J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu”, a-t-il déclaré. “J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.”

La publication du livre avait été provisoirement prévue cette année, et le retard a conduit à des rumeurs selon lesquelles Harry hésitait à en dire trop sur sa famille, ou révisait peut-être le récit après la mort de sa grand-mère en septembre. Il a parlé d’être séparé de son frère, bien que les frères et sœurs et leurs épouses soient apparus en public ensemble pendant la période de deuil qui a suivi la mort de la reine.

Les conditions financières du livre n’ont pas été divulguées. Cependant, Harry fera don du produit de “Spare” à des organisations caritatives britanniques. Il a déjà donné 1,5 million de dollars à Sentebale, une organisation qu’il a cofondée avec le prince Seeiso du Lesotho pour aider les enfants et les jeunes du Lesotho et du Botswana touchés par le VIH/sida.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.