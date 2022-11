Le roi Charles, 74 ans, voyage-t-il toujours avec son ours en peluche d’enfance ? L’auteur prétend connaître la vérité

Qu’est-il arrivé à l’animal en peluche “bien-aimé” du roi Charles ? Christopher Andersen prétend connaître la vérité.

L’auteur à succès a écrit un nouveau livre sur le fils aîné de la reine Elizabeth II, “Le Roi: La Vie de Charles III.” Andersen s’est entretenu avec de nombreux initiés du palais et avec ceux qui ont connu l’ancien prince de Galles ou travaillé étroitement avec lui au fil des ans.

Son objectif était d’enquêter plus avant sur l’enfance “solitaire” de cet homme de 74 ans, sa formation militaire et plusieurs scandales entourant ses relations qui ont secoué la maison de Windsor.

Dans le livre, Andersen a affirmé que le jouet d’enfance de Charles avait voyagé avec lui jusqu’à la quarantaine. Et chaque fois que Teddy perdait un bouton ou « commençait à s’effilocher », l’ancienne nounou de Charles, Mabel Anderson, était appelée à le ramener à la santé.

MANIFESTANT QUI A JETÉ DES OEUFS SUR LE ROI CHARLES III INTERDIT DE TRANSPORTER DES OEUFS EN PUBLIC DANS LE CADRE D’UNE CAUTION: RAPPORT

“Il a toujours Teddy”, a déclaré Andersen à Fox News Digital. “En fait, Mabel Anderson … était la seule personne autorisée à réparer cet ours pendant des décennies et des décennies. Et ce n’est que récemment qu’elle a arrêté. Elle est toujours en vie et toujours très proche de Charles si vous pouvez le croire. [And] il voyage avec cet ours en peluche.”

Un ancien valet assistant a dit à Andersen que la nounou bien-aimée “était le seul être humain autorisé à apporter une aiguille et du fil à l’ours en peluche du prince Charles. Il avait bien plus de 40 ans, et chaque fois que cet ours en peluche avait besoin d’être réparé, on pourrait le penser. était son propre enfant subissant une opération chirurgicale majeure.”

Andersen a déclaré que Teddy était incroyablement symbolique de l’enfance de Charles. Sa mère, alors princesse Elizabeth, a été couronnée reine en 1953. Charles, quatre ans, a reçu une invitation peinte à la main à la cérémonie. Le prince, un garçon timide avec un père autoritaire, est devenu un homme parfois maladroit et discret. Certaines sources ont affirmé que, enfant, Charles avait également été victime d’intimidation de la part de ses camarades de classe alors que ses parents se plongeaient dans leurs rôles royaux.

“L’ours en peluche symbolise tellement de choses”, a expliqué Andersen. “Je reviens toujours à cet incident [from his childhood], et je pense que cela en dit long. … [His mother had] parti six mois en tournée dans le Commonwealth, son premier voyage à l’étranger. Et elle descend du bateau, et il se précipite vers elle, et elle le repousse en quelque sorte. Ceci est capté sur les actualités. Tu peux le voir.

“Et elle salue les dignitaires adultes et ainsi de suite. Et puis, quand elle le reconnaît enfin, elle se baisse et lui serre la main. Ne l’étreint ni ne l’embrasse. Et vous opposez cela à [Princess] Diana dans la façon dont elle a ramassé [her] garçons chaque fois qu’elle était là. [She] les étreint, les embrassa, très affectueux. Alors Diana a vraiment injecté à la famille ce genre d’humanité qui n’avait jamais existé auparavant.”

“J’ai interviewé Margaret Rhodes, qui était la cousine de la reine et très proche [to her]”, A partagé Andersen. “Elle a dit que la relation entre Charles et ses parents n’était jamais confortable parce que la famille n’est pas configurée pour être confortable. Et je pense que c’était très révélateur.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Selon Andersen, Diana a dit un jour à un ami journaliste : “Charles était si seul quand il était petit. Il ne s’en est jamais remis.”

Andersen a déclaré qu’il était ravi d’apprendre que Teddy n’est pas le seul accessoire censé rejoindre Charles lors de ses voyages. Andersen a affirmé dans son livre que le valet du roi devait porter ses essuie-mains, du papier toilette de luxe de marque Kleenex Premium Comfort et un siège de toilette rembourré en cuir blanc sur mesure. Charles utiliserait également ses propres assiettes et ustensiles, et un chef l’accompagne pour préparer des plats séparés.

LA SAISON 5 DE “THE CROWN” DE NETFLIX REMET LA ROMANCE SCANDALEUSE DE CAMILLA AVEC LE ROI CHARLES SOUS LES PROJECTEURS

“Nous avions l’habitude de plaisanter en disant qu’il avait peur d’être empoisonné”, a déclaré un ami de longue date à Andersen. “Mais il est vraiment habitué à obtenir précisément ce qu’il veut quand il le veut, peu importe ce que cela fait ressentir aux autres.”

Andersen dit aussi que le roi préfère un martini sec et que le sel doit être servi dans un petit bol en argent avec sa crête, jamais dans un shaker. Il a noté que si Charles lui-même a nié avoir voyagé avec son propre siège de toilette en 2018, “plusieurs officiers et membres du personnel de la protection royale” ont insisté pour qu’il le fasse.

“Il voyage également avec un bac à glaçons qui ne fait que des glaçons ronds”, a déclaré Andersen. “Il insiste sur les glaçons ronds parce que les carrés font trop de bruit. La reine mère a fait la même chose, et la reine a fait la même chose. … Quand il se présente chez quelqu’un pour un dîner, il amène son propre chef à préparez-lui un repas séparé. Il a un style de vie très intéressant et décalé. … [He’s] un personnage très multidimensionnel.”

Andersen a décrit Charles comme “un travail en cours”.

“Je pense que nous savions tous qui était la reine”, a-t-il expliqué. “Elle savait qui elle était, mais c’est encore un travail en cours. Il est beaucoup plus compliqué que les gens ne le pensent. Il est beaucoup plus sensible que les gens ne le pensent. Et, en même temps, il va prendre le taureau par les cornes. Je pense qu’il a vraiment l’intention de transformer la monarchie, de la moderniser.

“Il a appelé ça” l’amincir “, et cela signifie expulser certaines personnes de la masse salariale royale. Nous verrons donc comment cela fonctionne. … Mais en fin de compte, tout se résume à son enfance, ce qui, je pense, est si touchant et si déchirant. … Je pense que c’est la clé du genre de roi qu’il est et qu’il deviendra.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un porte-parole de Buckingham Palace n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital. Cependant, un porte-parole a précédemment déclaré à Fox News Digital “nous ne commentons pas ces livres”.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.