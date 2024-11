Le roi britannique « gagne des millions » grâce à son empire de propriété secrète – The Times — RT World News

La famille royale a gagné près de 65 millions de dollars rien que l’année dernière, y compris les loyers reçus de l’armée, du NHS et des écoles, selon une enquête médiatique.

Le roi Charles III et son fils le prince William ont signé des contrats avec des services publics britanniques, des associations caritatives, des ministères et même une prison financés par les contribuables britanniques, ce qui leur permet de gagner des millions chaque année, a affirmé le Sunday Times. Cela s’ajoute à la soi-disant subvention souveraine que les membres de la famille royale reçoivent du gouvernement.

Rien qu’en 2023, Charles et William « fiefs privés » le duché de Lancaster et le duché de Cornouailles ont collecté respectivement 27,4 millions de livres sterling (plus de 35 millions de dollars) et 23,6 millions de livres sterling (30 millions de dollars) pour la famille royale britannique, a découvert le journal dans le cadre d’une enquête conjointe avec le programme Dispatches de Channel 4.

Le journal a déclaré samedi qu’ils avaient utilisé les adresses royales pour découvrir leurs contrats commerciaux et découvert comment les duchés gagnaient de l’argent. « via une série de rentes commerciales et de prélèvements féodaux sur des terres largement saisies par les monarques médiévaux. »

Doublé « Dossiers du Duché » l’enquête prétend avoir révélé que le roi Charles et le prince William « faire payer le droit de traverser les rivières, de décharger des marchandises sur le rivage, de faire passer des câbles sous leurs plages, de gérer des écoles et des œuvres caritatives, et même de creuser des tombes. »















« Ils tirent des revenus des ponts à péage, des ferries, des canalisations d’égouts, des églises, des salles des fêtes, des pubs, des distilleries, des gazoducs, des amarres de bateaux, des mines à ciel ouvert et souterraines, des parkings, des maisons de location et des éoliennes. » Le Times affirme.

Quelque 5.410 propriétés foncières et propriétés sont détenues par les duchés royaux, affirme l’enquête.

Par exemple, un accord avec une fondation du NHS paierait au duché royal de Lancaster 11 millions de livres sterling (14 millions de dollars) sur 15 ans pour louer un entrepôt pour les ambulances.

Le duché de Cornouailles du prince William reçoit 1,5 million de livres sterling (1,9 million de dollars) par an du ministère de la Justice pour son utilisation de la prison de Dartmoor, affirme le Times. Le duché du fils aîné du roi, le colonel en chef de l’armée de l’air, charge également les militaires «pour le droit de se former» sur ses 67 500 acres de terrain à Dartmoor. Le montant qu’il recevra n’a pas été révélé.

Les domaines louent également plus de 900 maisons d’habitation et fermes à des locataires, selon le rapport.















Les duchés, tous deux créés au XIVe siècle, fonctionnent comme des propriétaires commerciaux, mais sont exonérés de l’impôt sur les bénéfices de leurs sociétés, note le journal. Le Roi et le Prince paient volontairement l’impôt sur le revenu au taux le plus élevé, soit 45 %. En 2022, la dernière fois que le roi Charles a publié ses déclarations de revenus, il a payé 25 % des 23 millions de livres sterling (30 millions de dollars) de bénéfices du duché. « parce qu’il a déduit les dépenses qu’il considérait liées à ses fonctions officielles », Le Times l’a souligné.

Le « Dossiers du Duché » C’est la première fois que la liste complète des propriétés des deux domaines royaux est rendue publique, indique le journal, ajoutant que même le Parlement britannique s’en est vu refuser l’accès.

« Les anciens empires immobiliers qui financent le roi et le prince de Galles sont restés un secret bien gardé au sein de la famille royale et de son petit cercle de conseillers pendant des siècles. » a-t-il affirmé.

Les deux duchés sont distincts du Crown Estate, une vaste entreprise immobilière appartenant au monarque britannique mais gérée de manière indépendante. En raison de la montée en flèche des bénéfices, la subvention souveraine financée par les contribuables qui sert à financer les fonctions royales officielles passera de 86,3 millions de livres sterling (111 millions de dollars) en 2024-2025 à 132 millions de livres sterling (170 millions de dollars) en 2025-2026.