Le roi brésilien de l’UFC dit à Khabib “d’arrêter de dire des conneries”

Charles Oliveira a affirmé que Nurmagomedov était toujours respectueux pendant ses jours de combat, mais a maintenant changé de ton

L’ancien roi des poids légers de l’UFC, Charles Oliveira, a critiqué son compatriote de 155 livres Khabib Nurmagomedov pour avoir parlé “et mince” à propos de lui alors que le Russe pousse à un combat entre le Brésilien et son protégé Islam Makhatchev.

Oliveira a été dépouillé du titre des poids légers sur la balance avant l’UFC 274 le mois dernier, mais est ensuite redevenu le candidat numéro un pour la ceinture après avoir battu Justin Gaethje via une soumission d’étranglement à l’arrière au premier tour.

Interviewé par BT Sport dans les coulisses de l’UFC 276 à Las Vegas ce week-end, Oliveira a été invité à donner son avis sur l’héritage de Nurmagomedov, qui l’a vu le Russe prendre sa retraite le 29-0 après avoir également soumis Gaethje fin 2020, ainsi que la récente intronisation du Daguestan au Temple de la renommée.

“Il mérite vraiment d’être dans le Hall of Fame”, dit Oliveira. “Je pense juste qu’à l’époque où il était champion, le gars ne parlait pas beaucoup de conneries.

“Et maintenant, il le fait, il dit beaucoup de choses. Il n’arrête pas de dire que je vais perdre contre celui-ci et celui-là. Je pense donc qu’il devrait se taire un peu plus et rester un peu plus silencieux plutôt que de dire des conneries”, suggéra Oliveira.

BT a dit qu’ils avaient récemment parlé à Nurmagomedov et qu’il avait insisté sur le fait qu’il n’avait pas l’intention de “insulter” le Brésilien et veut simplement que Makhachev obtienne son coup, Oliveira a réitéré son point.

“Comme je l’ai dit, c’est un gars qui mérite tout le respect du monde. Un gars qui a passé tout son temps à se battre sans rien dire. Mais il veut tellement ce combat qu’il raconte des conneries.

“Je les respecte tous. Ce combat aura lieu à un moment ou à un autre, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment. Je ne pense pas qu’il [Makhachev] mérite le combat directement pour le titre et le nom du champion est Charles Oliveira et je suis là”, a souligné le natif de l’État de Sao Paulo.

Sondé sur qui est son adversaire préféré, Oliveira a déclaré qu’il voulait revenir et défendre “ma ceinture” et affronter un homme qu’il a déjà appelé à Conor McGregor.

“Mais nous n’avons rien fait,” Oliveira a admis. “Le plus important, c’est que tout le monde sache que le champion s’appelle Charles Oliveira”, il rentra chez lui une fois de plus.

En affrontant Makhachev pour la sangle vacante si McGregor n’est toujours pas prêt à revenir après une fracture de la jambe d’horreur subie contre Dustin Poirier l’année dernière, Oliveira a noté : “L’UFC le veut. Islam Makhachev le veut. Khabib parle beaucoup”.

“Comme je le dis, s’ils veulent tellement ce combat, faites-leur mettre beaucoup d’argent sur mon compte. Ce n’est pas là,” a conclu Oliveira.

Tel est le désir de Makhachev d’affronter Oliveira pour le championnat, cependant, il a déclaré publiquement qu’il était prêt à se rendre au Brésil si nécessaire.

La Neo Quimica Arena de Sao Paulo, qui abrite l’équipe de football préférée d’Oliveira, les Corinthians, et peut accueillir jusqu’à 49 000 personnes le jour du match tout en ayant également accueilli des matchs de la Coupe du monde 2014, a été présentée comme un lieu possible.

Si le combat s’y déroule, le stade pourrait rivaliser avec l’Arena da Baixada de Curitiba en tant que détenteur du record du spectacle UFC le plus fréquenté du Brésil fou de MMA.

Lors de l’UFC 198 en mai 2016, 45 207 spectateurs ont vu Stipe Miocic éliminer le favori local Fabricio Werdum pour devenir champion des poids lourds pour la première fois.