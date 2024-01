Le ROG Phone 8 Pro est pire qu’avant. Je ne peux pas arrêter de l’utiliser

Qu’était le téléphone ROG

Dans une tournure inattendue des événements, Asus a sorti un ROG Phone 8 qui s’écarte considérablement de ce qu’ils avaient avec leurs combinés de jeu. Depuis le premier téléphone ROG, ces éléments ont été volumineux, excessifs, complètement ridicules et conçus pour offrir une sensation semblable à celle d’une console de jeu sur un smartphone. Ce que je veux dire, c’est qu’ils étaient autrefois gros et extravagants – un énorme sommet et une lunette inférieure pour abriter des haut-parleurs stéréo à l’avant, des lumières RVB à l’arrière (plus tard mises à niveau vers des mini-écrans dont le seul but était d’afficher des logos flashy), deux ports USB C sur l’appareil, des déclencheurs de jeu intégrés dans le cadre et très peu de choses. nous nous soucions des caméras du téléphone (et nous n’en avions certainement pas besoin pour ajouter plus de poids).

L’exagération qu’est le ROG Phone 7 Ultimate (Crédit image – PhoneArena)

Cela semble génial, mais ajoutez à cela le fait que les téléphones ROG sont des appareils haut de gamme et coûteux, et il était clair qu’il s’agirait de téléphones destinés à un créneau dédié qui valorise exactement ce type d’esthétique et d’utilisation prévue.

Le ROG Phone 8 change de cap

Il semble que ce créneau soit trop petit pour essayer de s’y développer de manière réaliste, alors Asus a radicalement changé de cap avec le Téléphone ROG 8 – il est maintenant plus petit, avec une fine lunette uniforme tout autour, des aménagements logiciels pour lui donner l’impression qu’il ressemble un peu plus à un iPhone et l’accent est mis sur les performances de l’appareil photo.

Centre de contrôle de type iPhone (désactivé par défaut) (Crédit image – PhoneArena)

Le téléphone est tout noir, avec des accents très subtils suggérant que l’esthétique agressive du jeu est toujours là quelque part. Le modèle Pro supprime les LED colorées ou les écrans arrière et dispose simplement d’une matrice de LED blanches à l’arrière pour afficher les logos flashy. Si vous l’éteignez, il disparaît entièrement sous le dos en verre mat.

Beaucoup plus subtil (Crédit image – PhoneArena)

Jusqu’ici, tout va bien. Mais ce changement de cap nécessite un sacrifice. C’est ainsi que le Téléphone ROG 8 est pire que son prédécesseur — l’excellent ROG Phone 7 :

Les haut-parleurs ne sont pas orientés vers l’avant et sonnent nettement moins bien/plus boxer

L’écran est désormais doté d’un trou pour la caméra selfie

Les cadres plus petits rendent plus difficile le jeu avec les gâchettes latérales, car vos index reposeront naturellement plus profondément vers le centre du cadre.

La batterie a pris un coup de 500 mAh

Le ventilateur AeroActive Cooler X est désormais plus petit, dispose de 2 boutons au lieu de 4

La plupart d’entre elles semblent être… des plaintes mineures, n’est-ce pas ? Je suis d’accord, mais le fait est que lorsque vous avez 6 générations de téléphones qui s’adressent à un groupe de personnes très spécialisé et très concentré, ce sont exactement les choses qu’ils ne voudraient pas changer.

Dès notre aperçu mise en pratique du ROG Phone 8 Pro sur YouTubeles commentaires de gens déçus ont commencé à affluer.

Et si nous regardons les choses objectivement, je pense qu’il est juste de dire que le Téléphone ROG 8 est un pire téléphone ROG – juste par les normes que la série s’est fixées. Juste avec le ROG Phone 7, ils ont atteint le sommet de la qualité du son de leurs haut-parleurs (je suis toujours impressionné par leur qualité), et ils ont même ajouté un subwoofer dans l’AeroActive Cooler 7, ce qui était un geste audacieux, ils avaient un véritable rabat sur le téléphone qui s’ouvre automatiquement pour obtenir un meilleur refroidissement.

Un an plus tard, le subwoofer a disparu, les haut-parleurs sont déclassés, le rabat Portal est oublié (pour être honnête, nous avons plutôt obtenu l’indice de résistance à l’eau IP68).

Cependant… Asus a peut-être raison. Tu sais pourquoi? Parce que…

Le ROG Phone 8 Pro est le premier téléphone ROG que j’utilise réellement

Laisse moi être clair. J’adore les téléphones ROG. J’ai testé la plupart des modèles depuis le ROG Phone 3, et depuis, chaque année je me dis « Je veux m’en emparer et l’utiliser comme pilote quotidien ».

Sans blague, à plusieurs reprises, j’ai pris le téléphone ROG le plus récent du bureau, pour l’avoir à la maison, pour le configurer comme appareil personnel et… je ne finis jamais par l’utiliser longtemps. En fait, avec le recul, il y a un article éditorial de PhoneArena dans lequel nous répertorions nos téléphones préférés pour 2019, où je suis allé avec l’iPhone XS Max et où j’ai eu le ROG Phone II comme mention honorable (oui, j’ai eu du mal à lâcher prise de 2018). iPhone XS à cause de 3D Touch. Je suppose que je suis un amateur de boutons supplémentaires sur un téléphone).

Qu’est-ce qui m’arrêtait ? Eh bien, pour les jeux, ils sont excellents. À utiliser d’une seule main en mode portrait, ils sont énormes, glissants, lourds et encombrants. Ils ont l’air un peu ringards et vous ne voudrez peut-être pas les transporter en public si vous n’êtes pas en accord avec l’esthétique « I AM A GAMER ». Et leurs caméras n’étaient pas très bonnes (les caméras du ROG Phone 7 Ultimate étaient cependant tout à fait correctes, comme je l’ai noté dans mon avis il y a un an).

Vous pouvez toujours utiliser le logo LED pour faire sourire les gens devant la caméra (Crédit image – PhoneArena)

Depuis que j’ai écrit la critique du ROG Phone 8 Pro, je n’ai pas lâché le téléphone. C’est la bonne forme, c’est la bonne taille, c’est discret, donc je n’ai pas l’air d’un geek au bar (en jouant à Mighty Doom sur mon téléphone).

Les enceintes ne sont pas aussi bonnes qu’avant, mais restent meilleures que la concurrence, à mon avis. La caméra n’est pas spectaculaire, mais bon… ça suffit. Les performances sont exceptionnelles, l’écran est magnifique, la batterie dure si longtemps que j’oublie de la charger. Et même si j’oublie, ce n’est pas grave, car il se recharge en un rien de temps. Et la prise casque me sauve encore de temps en temps – imaginez ça, les gens utilisent encore des câbles en 2024, Apple.

En théorie, je déplore ce qui a été perdu ici. En pratique, Asus a affirmé vouloir le Téléphone ROG 8 être un téléphone haut de gamme « de tous les jours », et je pense qu’ils ont atteint le but – comme un exemple vivant de quelqu’un qui l’utilise désormais comme un téléphone « de tous les jours ».

Pour l’année prochaine, j’aimerais voir des améliorations dans la caméra, le retour de haut-parleurs au son plus clair et les déclencheurs de jeu déplacés légèrement plus vers l’intérieur du cadre (si possible, du point de vue du design ?). Gardez cette prise casque et rendez-nous le caisson de basses dans l’AeroActive Cooler. Jolie s’il-vous-plaît?