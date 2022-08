Le ROG Phone 6 Pro nouvellement annoncé remporte rapidement la couronne AnTuTu en juillet

Qualcomm a présenté le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 comme une légère mise à niveau par rapport au 8 Gen 1 régulier, et les premiers téléphones avec la nouvelle plate-forme sont arrivés en juillet. AnTuTu vient de publier sa liste mensuelle des téléphones Android les plus performants, et nous ne sommes pas surpris de voir les deux premiers occupés par des appareils dotés du nouveau chipset phare.

Le ROG Phone 6 Pro avec 18 Go de RAM et 512 Go de stockage a marqué plus de 1,1 million, suivi de près par un autre téléphone Asus, le Zenfone 9, puis le Red Magic 7 de la filiale nubia de ZTE a également fait son chemin sur la tribune, quoique avec la puce non-Plus.

Les téléphones de jeu des séries ROG, Red Magic et Black Shark devraient figurer parmi les androïdes les plus performants. Ils obtiennent toujours un score élevé sur AnTuTu parce que les entreprises donnent la priorité aux performances matérielles et logicielles au moment actuel au détriment des performances à long terme.

Bien qu’AnTuTu n’ait pas révélé pourquoi Zenfone 9 a réussi à se positionner si haut, il est facile de supposer que le Snapdragon 8+ Gen 1 fonctionne mieux avec la limitation thermique, permettant au reste du matériel de mieux fonctionner à une température optimale.

La plate-forme a également révélé les sous-produits phares les plus performants – il s’agit d’un nouveau segment qui propose des téléphones avec certaines spécifications de niveau phare, mais ne sont pas les appareils les plus performants du portefeuille de chaque entreprise. Deux téléphones alimentés par Dimensity 8100 sont en tête – OnePlus 10R et Oppo Reno8 Pro 5G, suivis de plusieurs appareils Snapdragon 870.

AnTuTu a déclaré que le chipset Mediatek peut être très compétitif avec son processus de 5 nm et sa faible consommation d’énergie, combinés à des performances élevées. Le chipset Google Tensor a des performances similaires à celles du Snapdragon 870, mais n’a pas réussi à obtenir un score suffisant pour placer un téléphone de la série Pixel 6 dans la liste des meilleurs.

La raison pour laquelle AnTuTu met en lumière ce segment est qu’en raison de l’inflation et des problèmes liés au COVID, les clients préfèrent acheter des produits non phares. Le marché des téléphones de milieu de gamme n’a jamais été aussi saturé, et nous pouvons voir un arc-en-ciel de modèles et de fabricants parmi les milieu de gamme, même si la plupart d’entre eux sont alimentés par un Snapdragon 778G/780G.

Le score d’un téléphone est calculé comme une moyenne des 1000 meilleurs benchmarks pour un modèle, tandis que le combo mémoire, écrit à côté du nom du modèle, est le plus élevé disponible sur le marché et n’est pas entièrement lié au résultat réel.

Les classements en août dans le domaine phare devraient être différents, car davantage de téléphones Snapdragon 8+ Gen 1 seront comparés, notamment le Xiaomi 12S Ultra et le Red Magic 7S.

La source