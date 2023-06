Le rodéo provincial de la sécurité d’Hydro fait des étincelles à Vernon

Un autre genre de rodéo était en ville le samedi 3 juin.

Il n’y avait pas de chevaux et de taureaux autour de Vernon, mais plutôt des monteurs de ligne et des poteaux téléphoniques lors du BC Hydro Safety Rodeo 2023, avec de nombreux spectateurs venus regarder le meilleur de la sécurité hydroélectrique.

Le rodéo de la sécurité contribue à renforcer la sécurité en tant que valeur et priorité de BC Hydro et est l’occasion de célébrer les succès en matière de sécurité, tout en en apprenant davantage sur le travail essentiel que les employés accomplissent chaque jour.

Parmi les attractions du samedi figuraient des démonstrations, des compétitions, des balades en camion-nacelle, des jeux, des prix, un kiosque d’information et un dîner barbecue.

Les enfants ont également eu l’occasion de concevoir leur propre casque de protection et de visiter une grue de monteurs de lignes.

Vernon a accueilli l’événement pour la dernière fois en 2019.

Les employés formés de BC Hydro, des opérateurs de chariots élévateurs aux techniciens de lignes électriques, ont participé à des concours pour montrer leurs compétences à faire leur travail en toute sécurité.

Les gagnants d’événements tels que l’ascension du poteau et le sauvetage Hurtman (où un juge de ligne sauve un mannequin du haut d’un poteau) sont ensuite sélectionnés pour représenter la Colombie-Britannique et le Canada au rodéo international du joueur de ligne à Overland Park, au Kansas. Cette compétition aura lieu du 11 au 14 octobre 2023.

Pour plus d’informations sur le rodéo et les mesures de sécurité prises par les travailleurs, rendez-vous sur bchydro.com.

