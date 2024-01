Le rodéo à Petco Park incite à proposer l’interdiction de tels événements dans toute la ville

Moins d’une semaine après que Petco Park ait accueilli le premier rodéo dans la ville de San Diego depuis les années 1980, un membre du conseil propose une interdiction du rodéo à l’échelle de la ville, fondée sur des problèmes de cruauté envers les animaux.

“Le divertissement ne justifie pas la cruauté envers les animaux”, a déclaré le conseiller Kent Lee. “Cette ordonnance garantira qu’aucun animal ne souffrira inutilement sous couvert de divertissement à San Diego.”

La décision de Lee intervient après que l’événement de trois jours du week-end dernier ait suscité quelques protestations. L’automne dernier, des groupes de défense des droits des animaux et le Parti démocrate du comté ont fait pression en vain sur les Padres pour qu’ils annulent l’événement.

Les groupes de défense des droits des animaux affirment que les animaux des rodéos sont inutilement choqués et que leur cou et leurs jambes sont placés dans des positions dangereuses contre leur gré.

Les Padres ont refusé de commenter jeudi. Les défenseurs locaux du rodéo ont qualifié cette décision d’attaque contre les traditions culturelles et ont promis de la combattre.

“Nous considérons cela comme une attaque directe contre notre héritage culturel et nos traditions autochtones”, a déclaré la San Diego Rodeo Alliance dans un communiqué commun. « Nous sommes prêts et déterminés à nous mobiliser contre cette mauvaise décision politique qui est déconnectée des valeurs de notre communauté. »

La déclaration a été signée par les dirigeants de la bande Sycuan de la nation Kumeyaay, de la bande Viejas des Indiens Kumeyaay et de la coalition Charro de San Diego.

Lee, qui représente les quartiers du centre-nord, notamment Mira Mesa et University City, a déclaré dans un communiqué de presse qu’il prévoyait de présenter l’interdiction proposée lors d’une prochaine réunion du comité d’utilisation des terres et de logement du conseil.

La prochaine réunion du comité est prévue le 1er février à 13 heures. Si elle est approuvée par le comité, l’interdiction sera transmise au conseil plénier pour approbation.

En novembre, les Padres ont défendu le groupe qui a organisé l’événement à Petco, C5 Rodeo Company.

“Le groupe qui organise cet événement nous a assuré que la sûreté, la sécurité et le bien-être des concurrents et du bétail du rodéo de San Diego sont de la plus haute importance”, ont déclaré les Padres. “Ce sont des professionnels de l’événementiel qui sont experts dans la manipulation et les soins du bétail, ainsi que dans les soins pré-événementiels, événementiels et post-événementiels pour les concurrents.”

L’équipe a également noté que même si Petco n’a pas organisé de rodéo depuis son ouverture en 2004, des rodéos annuels ont lieu dans les communautés du comté de San Diego, à Poway, Ramona et Lakeside. Un rodéo a eu lieu à San Diego dans l’arène sportive dans les années 1980.

Petco a été reconfiguré pour l’événement, le terrain de baseball sur le terrain devenant l’arène et une zone d’échauffement créée dans le champ gauche devant l’enclos des releveurs.

La San Diego Humane Society a approuvé jeudi l’interdiction proposée par Lee.

“Nous sommes unis pour plaider en faveur de l’interdiction des rodéos dans la ville de San Diego et au-delà, car nous croyons fermement que le divertissement ne devrait jamais compromettre le bien-être des animaux”, a déclaré Gary Weitzman, directeur général de la Humane Society. « Les rodéos, avec leur utilisation courante d’outils inhumains, perpétuent la cruauté plutôt qu’un véritable divertissement. »

En plus de faire pression pour une interdiction à l’échelle de la ville, des groupes de défense des droits des animaux ont poursuivi les Padres en justice en novembre, affirmant que les rodéos impliquaient de choquer les chevaux d’une manière qui violait le code pénal de l’État.

Le juge de la Cour supérieure, Joel Wohlfeil, a fixé une audience le 15 février sur cette poursuite, déposée par un groupe appelé Showing Animals Respect and Kindness.