Le Rocket de Kelowna en quarts de finale du Mondial junior

Un Rocket de Kelowna jouera dans les quarts de finale des Championnats du monde juniors de l’IIHF plus tard aujourd’hui (17 août).

L’attaquant Gabriel Szturc et l’équipe tchèque affrontent les États-Unis avec un voyage en demi-finale en jeu.

Ce sera une tâche difficile pour Szturc et son équipe alors qu’ils affronteront une équipe américaine qui a obtenu une fiche de 4-0 lors du tournoi à la ronde. La Tchéquie est allée 1-2-1, terminant quatrième du groupe A.

En quatre matchs, Szturc a un but et un -3.

