Le « rock » de la star de I’m A Celeb, Boy George, s’envole pour l’Australie après avoir été dévasté par l’arrivée de Matt Hancock

La sœur de BOY George s’envole pour l’Australie pour être là quand il partira I’m A Celebrity, en disant: “Je suis si fière de lui.”

Siobhan O’Dowd s’est exprimée pour la première fois – après avoir été angoissée par des scènes de son frère, la légende de la pop, fondant en larmes après l’arrivée controversée de Matt Hancock.

Rex

Instagram

Sa sœur, qui est vraiment son rocher et vit avec leur mère bien-aimée Dinah, a déclaré: “Je suis si fière de George, il a dit ce que nous ressentions tous [on Wednesday] et c’était dur de le voir si bouleversé.

“Je serai là à l’attendre quand il sortira. Maman et moi l’encourageons tous les soirs.

Les amis de la star du Culture Club disent que sa famille a été bouleversée de le voir se confier à ses camarades de camp sur une période difficile pendant Covid il y a deux ans lorsque sa mère était malade à l’hôpital.

Il a déjà dit qu’il quitterait la série si elle était décédée à l’époque – à cause de sa force de sentiment envers l’hypocrite Matt Hancock.

En savoir plus sur Je suis une célébrité JUNGLE MATTERS Hancock “affrontera tous les procès de Bushtucker” selon un sondage explosif du Sun ATTA FILLE Olivia Attwood rompt le silence après le choc de la sortie de I’m A Celebrity

Plus tôt cette semaine, sa mère Dinah a déclaré: “Il est toujours là pour moi, sa réaction n’a donc pas été une surprise. Et j’attends de le serrer dans mes bras quand il rentrera à la maison.

L’ami proche et manager de George, Paul Kemsley, a déclaré à Sun en ligne : “Le fondement de lui et de tout ce qu’il a toujours été est sa mère. Il ne pouvait pas être plus près d’elle.

Il poursuit : « Il était dans un état épouvantable lorsque sa mère est tombée malade.

“C’est le plus effrayé et le plus triste que je l’aie jamais vu, sans aucun doute.





“Il y a évidemment eu d’autres traumatismes, mais aucun n’est aussi émotionnel.

La mère de George a été admise à l’hôpital pour des problèmes cardiaques et pulmonaires pendant le verrouillage en 2020, George se rendant sur les réseaux sociaux pour partager sa douleur avec les fans.

Paul se souvient : « Je lui ai alors parlé tous les jours. Je me souviens qu’il m’a téléphoné en sanglotant et j’ai eu peur et j’ai dit ce qui n’allait pas et il a dit que je pense que c’est covid – elle est à l’hôpital.

“En tant que manager, notre travail consiste toujours à essayer de tout réparer, mais ensuite quelqu’un que vous aimez sonne et présente une situation que vous ne pouvez pas résoudre, tout ce que vous pouvez faire est d’offrir du réconfort.”

Mais il a insisté sur le fait que George ne quitterait pas la jungle – préférant se promener dans le style Croc Dundee plutôt que de quitter la série.

Paul a dit : “

George ne sera pas intimidé ou manipulé par Matt, mais il y a un gros traumatisme pour lui, il devra donc gérer cela.

« La mère de George dirait probablement, avec son accent irlandais, tu fais juste ce qui te rend heureux.

« Elle a tout vu – elle l’a soutenu contre vents et marées – devenir une immense star, sa chute de grâce… »

En savoir plus sur le soleil MYSTÈRE DE LA JUNGLE Les fans de I’m A Celeb slam show alors que leurs stars préférées “disparaissent” SIÈGE-UATION Une femme critique son petit ami pour avoir embarqué sans elle – mais les gens sont divisés

Jeudi, il a laissé les fans craindre qu’il ne boycotte complètement l’émission ITV malgré le fait qu’il soit l’une des plus grandes stars de l’émission.

Paul a déclaré: «Il aura besoin d’espace pour la tête et la façon dont Matt parle et le traite aura une incidence énorme. Mais il a dit qu’il n’abandonnerait pas.