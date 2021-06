Le robuste Motorola Defy 2021 a des spécifications complètes divulguées avec un tas d’images

Cela fait un moment que nous n’avons pas vu de smartphone renforcé de Motorola, mais la société cherche apparemment à faire revivre sa marque Defy cette année, avec un appareil bien nommé Motorola Defy 2021, qui a maintenant été divulgué dans son intégralité, avec des spécifications et des images. , avec l’aimable autorisation d’Evan Blass, alias @evleaks.

Ce téléphone aura une résistance à la poussière et à l’eau IP68, résistant jusqu’à 1,5 m de profondeur d’eau pendant 35 minutes. Il est également « résistant aux chutes », capable de survivre à une chute jusqu’à 1,8 m sur de l’acier. Il arbore un PCB structurellement renforcé ainsi qu’un cordon censé réduire les chutes.









Motorola Defy 2021

De plus, le Defy 2021 est conforme à la spécification militaire 810H, résistant aux vibrations, à l’humidité, au brouillard salin et aux chocs thermiques, gérant des différences de température élevées entre -30°C et 75°C pendant jusqu’à 30 minutes. Oh, et c’est lavable avec des savons et des désinfectants.

Toutes les choses robustes à l’écart, passons maintenant aux spécifications normales du téléphone. Le Defy 2021 a un écran tactile de 6,5″ 720×1600 avec Gorilla Glass Victus sur le dessus, et il est encastré dans le cadre de 0,5 mm pour ajouter plus de protection contre les chutes.













Motorola Defy 2021

À la barre se trouve le chipset Snapdragon 662 de Qualcomm, aidé par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible. À l’arrière, il y a un système de triple caméra avec un tireur principal de 48 MP et quelques autres décoratifs (macro 2 MP, profondeur 2 MP), tandis que les selfies sont gérés par un vivaneau de 8 MP à l’avant.

Le Motorola Defy 2021 dispose d’une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge d’une charge de 20 W. Il exécute Android 10 avec une mise à niveau promise vers Android 11, et c’est probablement la chose la plus décevante à ce sujet, à la mi-2021. Le combiné mesure 169,8 x 78,2 x 10,9 mm et pèse 232 g et sera disponible en noir et vert forgé.

