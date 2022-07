Le robotaxi de Baidu peut rouler sans volant, le prix de la voiture réduit

En avril, les autorités municipales ont assoupli les restrictions quant à savoir si le membre du personnel devait s’asseoir à la place du conducteur, ouvrant la voie à l’élimination complète du coût d’un chauffeur de taxi. On ne sait toujours pas quand le gouvernement chinois autoriserait les robotaxis à facturer des trajets sans aucun personnel humain dans les véhicules.

L’activité de robotaxi de la société, appelée Apollo Go, a reçu l’approbation de la ville de Pékin en novembre pour commencer à facturer les trajets dans un quartier de banlieue. Cependant, un membre du personnel humain doit toujours s’asseoir dans la voiture.

L’Apollo RT6 devrait commencer à fonctionner sur les routes chinoises au cours du second semestre de l’année prochaine dans le cadre de l’activité de robotaxi autonome de Baidu.

« Cette réduction massive des coûts nous permettra de déployer des dizaines de milliers de [autonomous driving vehicles] à travers la Chine”, a déclaré Robin Li, co-fondateur et PDG de Baidu, dans un communiqué. “Nous nous dirigeons vers un avenir où prendre un robotaxi coûtera la moitié du prix de prendre un taxi aujourd’hui.”

Apollo Go opère dans 10 villes en Chine, avec des plans pour atteindre 65 villes d’ici 2025 et 100 villes en 2030, a indiqué la société.

En plus de Baidu, des start-up telles que Pony.ai et WeRide testent des entreprises de robotaxi en Chine.

Pour se développer en Chine, les entreprises doivent tester les robotaxis et obtenir des licences dans chaque ville dans laquelle elles souhaitent opérer, a déclaré à CNBC Elinor Leung, directrice générale de la recherche sur les télécommunications et Internet en Asie chez CLSA, plus tôt cette semaine.

Jusqu’à ce que les villes se reconnaissent mutuellement, les entreprises de robotaxi devront collecter plus d’argent pour tester plus de voitures dans différentes villes, a-t-elle déclaré.