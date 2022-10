Le robot Tesla monte lentement sur scène lors de la Journée de l’IA

Washington DC

CNN

Tesla a dévoilé vendredi un prototype de robot humanoïde qui, selon elle, pourrait être un futur produit pour le constructeur automobile.

Le robot, surnommé Optimus par Tesla, a marché avec raideur sur scène lors de la Journée de l’IA de Tesla, a lentement salué la foule et a fait des gestes avec ses mains pendant environ une minute. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré que le robot fonctionnait sans attache pour la première fois. Les développeurs de robotique utilisent souvent des attaches pour soutenir les robots car ils ne sont pas assez capables de marcher sans tomber et se blesser.

Les capacités de l’Optimus semblent nettement inférieures à celles dont sont capables les robots de concurrents tels que Boston Dynamics, propriété de Hyundai. Des robots de Boston Dynamics ont été vus en train de faire des sauts périlleux arrière et d’exécuter des routines de danse sophistiquées sans attache.

“Le robot peut en fait faire beaucoup plus que ce que nous venons de vous montrer”, a déclaré Musk lors de l’événement. “Nous ne voulions tout simplement pas qu’il tombe sur son visage.”

Tesla a également montré des vidéos de son robot effectuant des tâches simples comme transporter des boîtes et arroser des plantes avec un arrosoir.

Musk a affirmé que si le robot était produit en masse, il coûterait “probablement” moins de 20 000 dollars. Tesla soutient que l’avantage d’Optimus sur ses concurrents sera sa capacité à naviguer de manière autonome à l’aide de la technologie développée à partir du système d’assistance à la conduite de Tesla “Full Self Driving”, ainsi que des économies de coûts grâce à ce qu’il a appris sur la fabrication de sa division automobile. (Le “Full Self Driving” de Tesla nécessite un humain alerte et attentif, prêt à prendre le relais à tout moment, car il n’est pas encore capable de se conduire entièrement.)

Tesla a une histoire d’objectifs de prix agressifs qu’elle n’atteint finalement pas. La Tesla Model 3 a longtemps été promise comme un véhicule à 35 000 $, mais n’a pu être achetée que très brièvement à ce prix, et pas directement sur son site Web. La Tesla Model 3 la plus abordable coûte désormais 46 990 $. Lorsque Tesla a révélé le Cybertruck en 2019, sa camionnette qui n’est toujours pas disponible à l’achat aujourd’hui, il coûtait 39 990 $, mais le prix a depuis été supprimé du site Web de Tesla.

Tesla AI Day est conçu en grande partie comme un événement de recrutement pour attirer des personnes talentueuses à rejoindre l’entreprise.

Musk a affirmé que le robot pourrait être transformateur pour la civilisation. Le robot présenté vendredi, malgré ses limites par rapport aux concurrents, était nettement en avance sur ce que Tesla avait révélé il y a un an, lorsqu’une personne a sauté sur scène dans un costume de robot et a dansé.

“‘L’année dernière, c’était juste une personne dans un costume de robot”, a déclaré Musk avant que le robot ne monte sur scène. « Nous avons parcouru un long chemin. Comparé à ça, ça va être très impressionnant.

Tesla n’est pas le premier constructeur automobile à développer un robot humanoïde. Avec Boston Dynamics de Hyundai, Honda a travaillé sur des robots baptisés « Asimo » pendant près de 20 ans. Dans sa forme finale, Asimo était un robot humanoïde de la taille d’un enfant capable de marcher, de courir, de monter et de descendre des escaliers sans attache et de manipuler des objets avec ses doigts.