Le robot Tesla marche, salue, mais ne montre pas de tâches complexes – Kelowna Capital News

Un des premiers prototypes du robot humanoïde Optimus proposé par Tesla Inc. a marché lentement et maladroitement sur une scène, s’est retourné et a salué une foule enthousiaste lors de l’événement d’intelligence artificielle de la société vendredi.

Mais les tâches de base du robot avec des fils et des composants électroniques exposés – ainsi qu’une version ultérieure de nouvelle génération qui devait être portée sur scène par trois hommes – étaient loin de la vision du PDG Elon Musk d’un robot de type humain qui peut changer le monde.

Musk a déclaré à la foule, dont beaucoup pourraient être embauchés par Tesla, que le robot peut faire bien plus que ce que le public a vu vendredi. Il a dit que c’était aussi délicat et “nous ne voulions tout simplement pas qu’il tombe sur le visage”.

Musk a suggéré que le problème avec les démonstrations de robots flashy est que les robots “manquent un cerveau” et n’ont pas l’intelligence pour se diriger eux-mêmes, mais il a donné peu de preuves vendredi qu’Optimus était plus intelligent que les robots développés par d’autres sociétés et chercheurs. .

La démo n’a pas impressionné le chercheur en intelligence artificielle Filip Piekniewski, qui a tweeté qu’elle était « digne de ce nom » et qu’il s’agissait d’une « arnaque complète et totale ». Il a dit que ce serait “bien de tester la chute, car cette chose tombera beaucoup”.

“Rien de tout cela n’est à la pointe de la technologie”, a tweeté l’experte en robotique Cynthia Yeung. “Engagez des docteurs et assistez à des conférences sur la robotique @Tesla.”

Yeung a également demandé pourquoi Tesla avait opté pour que son robot ait une main humaine avec cinq doigts, notant “il y a une raison pour laquelle” les robots d’entrepôt développés par les startups utilisent des pinces à deux ou trois doigts ou des pinces à vide.

Musk a déclaré que vendredi soir était la première fois que le premier robot montait sur scène sans attache. L’objectif de Tesla, a-t-il dit, est de fabriquer un robot “extrêmement capable” en gros volumes – peut-être des millions d’entre eux – à un coût qui pourrait être inférieur à celui d’une voiture, qu’il a supposé être inférieur à 20 000 dollars.

Tesla a montré une vidéo du robot, qui utilise l’intelligence artificielle que Tesla teste dans ses véhicules “Full Self-Driving”, transportant des boîtes et plaçant une barre de métal dans ce qui semblait être une machine d’usine. Mais il n’y a pas eu de démonstration en direct du robot accomplissant les tâches.

Les employés ont déclaré à la foule à Palo Alto, en Californie, ainsi qu’à ceux qui regardaient en direct, qu’ils travaillaient sur Optimus depuis six à huit mois. Les gens peuvent probablement acheter un Optimus “d’ici trois à cinq ans”, a déclaré Musk.

Les employés ont déclaré que les robots Optimus auraient quatre doigts et un pouce avec un système semblable à un tendon afin qu’ils puissent avoir la dextérité des humains.

Le robot est soutenu par des ordinateurs géants d’intelligence artificielle qui suivent des millions d’images vidéo d’autos “Full Self-Driving”. Des ordinateurs similaires seraient utilisés pour enseigner des tâches aux robots, ont-ils déclaré.

Les experts dans le domaine de la robotique étaient sceptiques quant au fait que Tesla est sur le point de déployer des légions de robots domestiques ressemblant à des humains qui peuvent faire les «choses utiles» que Musk veut qu’ils fassent – ​​par exemple, préparer le dîner, tondre la pelouse, surveiller un grand-mère vieillissante.

“Lorsque vous essayez de développer un robot à la fois abordable et utile, une forme et une taille de type humanoïde ne sont pas nécessairement la meilleure solution”, a déclaré Tom Ryden, directeur exécutif de l’incubateur de startups à but non lucratif Mass Robotics.

Tesla n’est pas le premier constructeur automobile à expérimenter des robots humanoïdes.

Honda a dévoilé il y a plus de deux décennies Asimo, qui ressemblait à une combinaison spatiale grandeur nature et a été montré dans une démonstration soigneusement orchestrée pour pouvoir verser du liquide dans une tasse. Hyundai possède également une collection de robots humanoïdes et ressemblant à des animaux grâce à son acquisition en 2021 de la société de robotique Boston Dynamics. Ford s’est associé à la startup de l’Oregon Agility Robotics, qui fabrique des robots à deux jambes et deux bras capables de marcher et de soulever des colis.

Ryden a déclaré que les recherches des constructeurs automobiles sur la robotique humanoïde peuvent potentiellement conduire à des machines capables de marcher, de grimper et de franchir des obstacles, mais les démos impressionnantes du passé n’ont pas conduit à un “scénario d’utilisation réelle” à la hauteur du battage médiatique.

“Il y a beaucoup d’apprentissage qu’ils tirent de la compréhension du fonctionnement des humanoïdes”, a-t-il déclaré. “Mais en termes d’avoir directement un humanoïde comme produit, je ne suis pas sûr que cela sortira de si tôt.”

Les critiques ont également déclaré il y a des années que Musk et Tesla ne seraient pas en mesure de créer une nouvelle entreprise automobile rentable utilisant des batteries plutôt que de l’essence.

Tesla teste des véhicules “Full Self-Driving” sur la voie publique, mais ils doivent être surveillés par des propriétaires sélectionnés qui doivent être prêts à intervenir à tout moment. La société affirme avoir environ 160 000 véhicules équipés du logiciel de test sur la route aujourd’hui.

Les critiques ont déclaré que les Teslas, qui s’appuient sur des caméras et des ordinateurs puissants pour conduire par eux-mêmes, n’ont pas suffisamment de capteurs pour conduire en toute sécurité. Le système d’assistance au conducteur Autopilot moins performant de Tesla, avec les mêmes capteurs de caméra, fait l’objet d’une enquête par les autorités de sécurité américaines pour avoir freiné sans raison et heurté à plusieurs reprises des véhicules d’urgence avec des feux clignotants garés le long des autoroutes.

En 2019, Musk a promis qu’une flotte de robotaxis autonomes serait utilisée d’ici la fin de 2020. Ils sont toujours en cours de test.

—Tom Krisher et Matt O’brien, Associated Press

