Le robot Tesla est la priorité absolue pour le développement de nouveaux produits cette année

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré mercredi lors de l’appel aux résultats du quatrième trimestre de la société qu’un robot humanoïde est le « produit le plus important » que Tesla développe cette année, le plaçant devant le très médiatisé Cybertruck et d’autres véhicules Tesla, y compris le Semi et le Roadster.

Musk a d’abord taquiné le Tesla Bot en utilisant un humain dans une combinaison de robot en août lors de la « Journée de l’IA » de Tesla, lorsqu’il a averti que cela « ne fonctionnera probablement pas » mais que Tesla espérait avoir un prototype l’année prochaine.

« Je pense que cela a le potentiel d’être plus important que le secteur des véhicules au fil du temps », a ajouté Musk à propos du robot, qui porte le nom de code Optimus.

Musk a déclaré que Tesla n’avait plus l’intention d’introduire le Cybertruck cette année et que la société ne travaillait pas actuellement sur un véhicule de 25 000 $. Il a ajouté que la pénurie continue de puces rendrait impossible la sortie de nouveaux modèles de véhicules sans entraîner la livraison de moins de véhicules au total.

Le robot Tesla pourrait être dans des années et ne jamais se concrétiser. Mais, Musk a déclaré mercredi qu’il avait le potentiel de révolutionner l’économie s’il pouvait effectuer des tâches qui ne peuvent normalement être effectuées que par des humains.

« Si vous pensez à l’économie, c’est – le fondement de l’économie est le travail », a-t-il déclaré. « Les biens d’équipement sont de la main-d’œuvre distillée. Alors, que se passe-t-il si vous n’avez pas réellement de pénurie de main-d’œuvre ? Je ne sais même pas ce que signifie une économie à ce stade. C’est ce qu’Optimus représente, c’est très important. »

Les progrès de la robotique ont permis aux entreprises de remplacer certains travailleurs par des machines, mais de nombreuses tâches doivent encore être effectuées par des humains.

« Il est destiné à être convivial, bien sûr, à naviguer dans un monde d’humains et à éliminer les tâches dangereuses, répétitives et ennuyeuses », a déclaré Musk en août, ajoutant que Tesla ne prévoyait pas initialement de l’utiliser pour la fabrication.

Le robot est un exemple du sens du spectacle de Musk, dans lequel il annonce que Tesla travaille sur des produits passionnants prévus pour des années à venir pour dynamiser les bailleurs de fonds, y compris les employés, les clients et les investisseurs. Souvent, ces annonces ne se produisent pas dans les délais prévus.

Par exemple, lors d’un événement « Autonomy Day » en avril 2019, Musk a déclaré que l’entreprise aurait 1 million de « robotaxis » autonomes sur la route en 2020. Ces robotaxis n’existent toujours pas.

— Kif Leswing de CNBC a contribué à cet article.