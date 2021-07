Le robot ‘Spot’ de Boston Dynamics a défié le Boyband BTS à une danse

Selon vous, quelle est la chorégraphie la plus difficile du boys band K-pop BTS ? Est-ce « On » « Fire » ou « Sueur de sang et des larmes » ? Alors que des milliers de fans et de danseurs de K-pop reflètent les mouvements et apprennent les chorégraphies difficiles année après année lorsque le boys band sort une chanson avec des mouvements emblématiques, il y a un concurrent improbable qui essaie de rendre ses mouvements « lisse comme du beurre ». C’est le robot dansant du Boston Dynamic, Spot. Le robot danseur qui est à la fois la sensation de danse robotique préférée d’Internet, ainsi que quelque chose d’un cauchemar dystopique, en janvier de cette année, avait publié une vidéo dansant sur une chanson de BTS. La danse était une mini-célébration par Boston Dynamics après avoir fait partie du groupe Hyundai cette année. Intitulée « Spot’s On It », la vidéo montrait Spot « grooving » sur la chanson de BTS « IONIQ: I’m On It ».

En juin, une vidéo secondaire a été publiée pour montrer le boyband BTS collaborant avec Spot et interagissant avec lui pour introniser officiellement le robot-chien Boston Dynamic dans la famille Hyundai. Tout en interagissant avec Spot, RM demande à Spot s’ils connaissent des mouvements de danse de BTS et de « nous montrer » le coup d’envoi d’une mini-danse. Après Spot montrant quelques mouvements, J-Hope demande à Spot s’il peut reproduire les pas de danse. au pré-choeur de « Boy With Love » en l’interprétant. Spot oblige. Ensuite, J-Hope et Jimin montrent encore plus de mouvements que Spot imite ensuite les danses, comme le résume Namjoon, « précisément ».

Le groupe composé uniquement de garçons de Corée du Sud, connu pour ses succès de danse les plus vendus avec une synchronisation impressionnante dans leurs mouvements dans des clips vidéo comme « Fire », « Not Today », « Dope », « Mic Drop », dit qu’il être un mélange entre leur chanson de 2018 « Idol » et « ON » de l’année dernière lorsqu’il s’agit de sélectionner leur numéro le plus difficile. Pour le groupe de sept membres, cela semblerait une tâche ardue de réduire le nombre à deux, étant donné qu’ils n’ont encore presque rien produit qui n’hypnotise pas leur base de fans sans cesse croissante.

À l’heure actuelle, alors que leur nouveau single « Butter » continue de battre des records, BTS, ou Bangtan Sonyeondan, touchent le ciel d’un succès massif comme aucun autre groupe ne l’a fait ces derniers temps dans le monde, surfant sur une vague que peu de musiciens ont fait dans l’histoire de la musique populaire.

À l’ère de l’inclusivité, alors que le monde est constamment à la recherche de nouveaux rebondissements dans le divertissement, le groupe a frappé un nouvel attrait avec leurs compétences de danse difficiles mais parfaitement synchronisées, agréables à regarder et, bien sûr, leur musique qu’ils composer.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici