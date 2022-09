Si vous utilisez un chiffon humide et du savon pour nettoyer vos baskets sales, vous êtes coincé en 2021. Découvrez BILL (Bot Initiated Longevity Lab), le nouveau système robotisé de Nike pour nettoyer et réparer les coups de pied.

À première vue, Big BILL ressemble à la machine ultime de Rube Goldberg (un engin intentionnellement conçu pour compliquer une tâche simple). Nike, cependant, insiste sur le fait que BILL non seulement nettoie les chaussures, mais nettoie en profondeur et les répare, prolongeant leur durée de vie et contribuant aux efforts de l’entreprise pour produire des équipements qui peuvent être refaits et réutilisés.

Nike



BILL entre sur la scène des baskets alors que les robots font tout, de nettoyer nos sols à essayer des soutiens-gorge pour nous et facilement mieux nous en parkour et sauts périlleux arrière.

Une fois qu’une chaussure est chargée dans BILL, la machine crée un modèle numérique 3D de la chaussure qui détermine les parties qui ont le plus besoin d’être nettoyées avec les grosses brosses multicolores du bot. Si la chaussure a des taches déchirées, les acheteurs peuvent sélectionner des patchs en polyester recyclable pour réparer l’usure. Pour une touche personnelle, les employés des magasins Nike ajoutent de nouvelles doublures et des lacets fabriqués à partir de matériaux recyclés. Le processus prend jusqu’à 45 minutes du début à la fin.

La machine fait actuellement l’objet d’un essai à Nike Town London, où les clients peuvent l’utiliser gratuitement. “Les gens feront tout leur possible pour prendre soin de leurs chaussures préférées”, a déclaré Noah Murphy-Reinhertz, responsable du développement durable chez Nike NXT, dans un communiqué. “Réparer un produit est un moyen d’étendre notre mémoire avec un produit. Nous voyons BILL comme un outil pour pouvoir le faire.”

BILL peut actuellement nettoyer les Air Force 1, Air Jordan 1, Space Hippie 01 et Nike Dunks, mais peut avoir du mal à gérer ces Nike NFT Cryptokicks qui s’est vendu pour 130 000 $ plus tôt cette année.