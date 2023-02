Le robot humanoïde de la NASA aide à construire

Nous avons vu des développements impressionnants dans les robots humanoïdes au cours des dernières années. Elon Musk et Tesla introduit le robot Optimus l’année dernière, et tous les quelques mois Boston Dynamics apprend à son robot Atlas quelques nouvelles astuces. Le mois prochain à South by Southwest, une startup basée au Texas révélera à un petit groupe sa vision d’un robot polyvalent.

Apptronik appelle son nouveau robot Apollo, en partie parce qu’il s’est associé à la NASA pour commercialiser le robot. Bien qu’il ne soit pas prévu d’envoyer Apollo dans l’espace, l’agence spatiale souhaite encourager le développement de robots humanoïdes qui pourraient un jour conduire à un explorateur spatial robotique. Nous n’avons pas vu d’images officielles d’Apollon, mais Apptronik a publié plusieurs vidéos au cours des dernières semaines montrant certains de ses prototypes de robots qui ont finalement contribué à la conception d’Apollo.

Apptronik



“Apollo est le robot que nous avons toujours voulu construire”, a déclaré le PDG Jeff Cardenas à CNET. “Nous avons conçu le monde entier pour la forme humaine. Avoir un robot qui a la même empreinte qu’un humain et qui peut utiliser tous les mêmes outils que nous utilisons et s’adapte aux mêmes endroits, est incroyablement utile.” Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur Cardenas et en savoir plus sur Apollo.

Apptronik



Cardenas dit qu’Apptronik révélera Apollo au public et commencera à prendre des précommandes plus tard cette année. Il attend les premières livraisons en 2024.