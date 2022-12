Le robot humanoïde “Apollo” de la NASA aidera à faire la lessive à la maison et à explorer l’espace

La NASA travaillerait sur un projet de développement d’un robot humanoïde qui aidera les humains à voyager vers de nouveaux corps célestes et pourrait même aider à faire la lessive à la maison.

Apptronik, une société de robotique basée aux États-Unis, collabore avec la NASA pour développer “Apollo”, un robot humanoïde polyvalent de 5 pieds 8 pouces et 160 livres (environ 72 kg) conçu pour aider à des tâches dans l’espace, le commercial secteur, et, plus intéressant encore, la maison, rapporte ZDNET.

« Tu sais, je suis prêt pour ça. Je suis fatigué de faire ma vaisselle et ma lessive”, a déclaré Jeff Cardenas, PDG d’Apptronik.

Apollo sera équipé pour effectuer une variété de tâches dans divers environnements, avec pour mission de porter des charges dont les humains n’ont pas besoin ou ne veulent pas porter, indique le rapport.

“Les premières choses que ces robots vont faire sont des choses très simples, comme déplacer des objets”, a déclaré Cardenas.

“Des choses sur lesquelles nous déployons beaucoup d’énergie, et je pense que cela libérera les humains pour qu’ils fassent des choses qui sont beaucoup plus dignes de notre temps et de notre talent”, a-t-il ajouté.

Apollo fera ses premiers débuts à South by Southwest en mars 2023, selon le rapport.

South by Southwest est un conglomérat annuel de festivals et de conférences parallèles de films, de médias interactifs et de musique organisés conjointement à la mi-mars aux États-Unis.

Apptronik passera ensuite le reste de l’année à travailler en étroite collaboration avec certains clients pour déployer le robot et observer les cas d’utilisation, cependant, le déploiement plus large ne commencera qu’en 2024.

La NASA et Apptronik ont ​​collaboré pour la première fois en 2013, lorsqu’ils ont construit le robot Valkyrie de la NASA pour le DARPA Robotics Challenge (DRC).

Valkyrie était un robot humanoïde polyvalent qui aurait pu sortir tout droit d’un film de science-fiction, ajoute le rapport.

