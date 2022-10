Le robot humanoïde ‘Ameca’ est le nouvel employé du musée de Dubaï. Son travail ? Saluez les humains

Dans une merveille technologique, le robot humanoïde “le plus avancé au monde” a été déployé pour travailler dans un musée à Dubaï. Le robot, nommé Ameca, a été vu en train de saluer les visiteurs dans une vidéo publiée sur la page Instagram officielle du Musée du futur. Le bot a été créé par Engineered Arts, une entreprise basée à Cornwall. Selon le site Web de l’entreprise, Ameca peut répondre aux questions et offrir des directions aux gens. Le bot est capable d’effectuer de telles tâches en utilisant l’intelligence artificielle (IA) pour générer de la parole. Il a également la capacité de faire différentes expressions faciales, comme froncer les sourcils, sourire, cligner des yeux et pincer les lèvres.

Dans la vidéo publiée sur Instagram, le robot pourrait être en train de converser avec une femme, peut-être une employée du musée. Le bot lui a assuré qu’il était là pour aider et non pour remplacer.

Ameca sera stationné à l’extérieur de l’exposition « Demain aujourd’hui » au musée. L’événement présente environ 50 innovations technologiques “qui peuvent résoudre les défis mondiaux”. Ameca a été conçu spécifiquement comme une plate-forme pour le développement des futures technologies robotiques. Le site Web a en outre déclaré: “Ameca est la plate-forme de robot humanoïde parfaite pour l’interaction homme-robot.”

Bien que le bot ne puisse pas marcher pour le moment, la société de robotique a déclaré au Daily Mail basé au Royaume-Uni qu’elle travaillait sur une version qui le fait marcher comme des humains. La firme a ajouté qu’il y avait plusieurs «obstacles à surmonter avant qu’Ameca puisse marcher. Marcher est une tâche difficile pour un robot, et bien que nous ayons fait des recherches à ce sujet, nous n’avons pas créé d’humanoïde marcheur complet.

La société d’ingénierie n’a pas révélé au public le coût de la création d’Ameca, car le projet est “toujours en développement”. Le robot, cependant, est disponible à la location pour des événements ou des expositions comme celui de Dubaï, aux Émirats arabes unis. Selon un rapport du Daily Mail, une vidéo la semaine dernière montrait le robot imitant les expressions faciales des chercheurs avec une précision presque parfaite.

